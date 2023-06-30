Стало известно, что в Калуге сносят комплекс заброшенных зданий

В пятницу, 30 июня, прокуратура Калужской области сообщила, что внесла представление собственнику снести комплекс заброшенных зданий на улице Хрустальной.

Ранее прокуратура Калуги провела проверку, комплекс нежилых зданий по улицам Хрустальной и Заводской признан потенциально опасным объектом. Доступ на территорию ограничен не был.

Ведомство потребовало у собственника снести опасные строения.

Доступ ограничили, работы по сносу начались, все на контроле прокуратуры.

Снос начинают с башни. Потом разберут цех. В середине июля здания будут снесены.

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