Стало известно, что в Калуге сносят комплекс заброшенных зданий
В пятницу, 30 июня, прокуратура Калужской области сообщила, что внесла представление собственнику снести комплекс заброшенных зданий на улице Хрустальной.
Ранее прокуратура Калуги провела проверку, комплекс нежилых зданий по улицам Хрустальной и Заводской признан потенциально опасным объектом. Доступ на территорию ограничен не был.
Ведомство потребовало у собственника снести опасные строения.
Доступ ограничили, работы по сносу начались, все на контроле прокуратуры.
Снос начинают с башни. Потом разберут цех. В середине июля здания будут снесены.
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