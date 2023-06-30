В Калуге поливальные машины моют дороги во время ливня

Через бот обратной связи интересное видео прислал наш подписчик.

Сильные дожди, накрывшие на этой неделе областной центр, не остудили пыл и рвение коммунальщиков.

Эффективность такой работы зашкаливает – асфальт блестит чистотой.

Вопросы возникают к рачительности траты бюджетных средств на такую вот уборку улиц.

Надеемся, что представители городской управы поделятся с нами и нашими читателями смыслом такого вот поливания улиц во время дождя.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.