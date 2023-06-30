В Калуге поливальные машины моют дороги во время ливня
Через бот обратной связи интересное видео прислал наш подписчик.
Сильные дожди, накрывшие на этой неделе областной центр, не остудили пыл и рвение коммунальщиков.
Эффективность такой работы зашкаливает – асфальт блестит чистотой.
Вопросы возникают к рачительности траты бюджетных средств на такую вот уборку улиц.
Надеемся, что представители городской управы поделятся с нами и нашими читателями смыслом такого вот поливания улиц во время дождя.
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