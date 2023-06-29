В калужском сквере Воинов-интернационалистов установили БМП-2

В четверг, 29 июня, утром памятник «Защитникам Отечества» возвели на постамент в сквере Воинов-интернационалистов в Калуге, сообщил главный архитектор города Алексей Комов.

Предложение о постановке БМП-2 поступило от ветеранов-афганцев.

- Остались финальные работы, в частности, закрепление букв надписи и звезды, вырезанных из красного гранита, - отметил Комов.

На данный момент боевая машина пехоты спрятана под маскировочной сеткой. Открытие памятного знака в Калуге планируется 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.