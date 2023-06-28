В Калужской области на расчистку Лужи выделили 61 миллион рублей

В среду, 28 июня, в минприроды Калужской области сообщили об очистке воды и прибрежных территорий реки Лужи в Малоярославце. На проведение работ был выделен 61 миллион рублей.

- На этой неделе мы вместе с федеральными коллегами из МОБВУ направились в Малоярославец для встречи с подрядчиком. Работы продлятся в течение этого и следующего года, - отметили представители министерства. - Сейчас подрядной организацией уже расчищено порядка 900 метров, при общем плане в 5 километров

Работы начались недалеко от села Карижа и закончатся в районе чуриковских СНТ.

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