Главный архитектор Калуги пообещал вывесить «Одежду» ко Дню города

В ночь на среду, 28 июня, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ сообщил о скором возвращении на фасады домов вывесок «Одежда».

Работы по их реставрации подходят к концу.

- Уже сделаны неоновые лампы на тестовые буквы, - пишет Комов. - Все буквы очищены и будут обработаны преобразователем ржавчины, а в случаях больших повреждений внимательно «заретушированы» и покрыты все матовым лаком.

Главарх пообещал сохранить весь старый металл, на котором останутся следы истории, но будет, как он выразился «ликвидировано дальнейшее разрушение».

Комов обещает установить новые «синие лампы», которые представляют собой стеклянные 15-миллиметровые трубки, заполненные аргоном.

- Крепления трубок будут металлические (на фото тестовый пластик), - поясняет Комов.

Главарх убежден, что эти вывески – неотъемлемая часть генетического кода городско среды Калуги.

- Целая летопись на двух вывесках, с южной и северной стороны одного калужского дома на улица Ленина, - убежден Алексей Комов.

Единственным новоделом на отреставрированных вывесках будет подконструкция для крепления букв на фасады.

Смонтируют обе отреставрированные «Одежды» к концу лета, аккурат ко Дню города.

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