Прокуратура Калуги напомнила управляющей компании, что водосточную систему нужно чинить

В понедельник, 27 июня, прокуратура Калуги сообщила о результатах рассмотрения жалобы жителя многоквартирного дома по улице Суворова на демонтаж желобов.

Проверка прокуратуры показала, что часть желобов на крыше многоквартирного дома разрушена и подлежит замене, поскольку не может выполнять свои функции.

Директору УК было внесено представление, после чего был произведен ремонт водосточной системы, желоба восстановлены.

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