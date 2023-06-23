В Калуге демонтируют клумбу для установки стелы «Город воинской доблести»
В субботу, 1 июля, в Калуге начнутся работы по демонтажу клумбы на пересечении улиц Пушкина и Баумана. Это место готовят для установки стелы «Город воинской доблести», сообщил в пятницу, 23 июня, городской голова Дмитрий Денисов.
С 1 августа запланирована заливка постамента, который будет высыхать около двух недель.
Вероятно, стелу успеют установить ко Дню города, который Калуга празднует в последнюю субботу лета.
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