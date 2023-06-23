Калуга Обнинск
Главная Новости Благоустройство
Перекрытия на День выпускника История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге демонтируют клумбу для установки стелы «Город воинской доблести»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.06.2023 15:28 1 588
В Калуге демонтируют клумбу для установки стелы «Город воинской доблести»

В субботу, 1 июля, в Калуге начнутся работы по демонтажу клумбы на пересечении улиц Пушкина и Баумана. Это место готовят для установки стелы «Город воинской доблести», сообщил в пятницу, 23 июня, городской голова Дмитрий Денисов.

С 1 августа запланирована заливка постамента, который будет высыхать около двух недель.

Вероятно, стелу успеют установить ко Дню города, который Калуга празднует в последнюю субботу лета.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.06.2023 15:28 1 588
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
ПВХ-окна Rehau в Балашихе по выгодным ценам
Виртуальный хостинг VPS: надежное и гибкое решение для вашего веб-сайта
Регистрация товарного знака самозанятыми в 2023 году

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru