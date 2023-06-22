С начала года в Калуге в 37 дворах появилось новое детское оборудование

В четверг, 22 июня, в Городском хозяйстве Калуги сообщили о промежуточных результатах благоустройства детских площадок.

С начала года привели в порядок площадки в 17 дворах, 9 скверах и парках. На территории игровой площадки «Театра Юного зрителя» заменили оборудование и ударогасящее покрытие.

В 37 дворах Калуги появилось новое детское оборудование, 16 скамеек и 8 урн.

- Работа будет продолжена, чтобы и дальше радовать наших маленьких калужан, - отметили представители горхозяйства.

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