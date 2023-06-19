В Калуге появился новый домик у драмтеатра

Дворик драмтеатра в Калуге пополнился новым объектом. Там построили домик в немецком стиле фахверк, где будут храниться газонокосилки и снегоуборочная техника. Об этом сообщил вечером 18 июня директор театра Александр Кривовичев.

- Приглашаем всех посетить наш скверик и оценить результат, - написал он. – Правда, еще не доделаны ворота, но это сделаем за два дня.

Рядом с домиком поставили столик и стульчик, где можно фотографироваться.

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