Городская управа Калуги предупредила о сносе 20 сараев и 5 гаражей

В Калуге планируют снести 25 сараев и гаражей на нескольких улицах. Также под демонтаж попадут заборы и навесы. Соответствующее постановление в пятницу, 16 июня, опубликовала городская управа.

Владельцев просят самостоятельно снести строения и привести места их размещения в подобающее состояние. В случае неисполнения распоряжения, постройки ликвидируют принудительно.

18 сараев и 1 гараж демонтируют на улице Пухова, четыре гаража планируют снести на улице Степана Разина и по одному сараю ликвидируют на Молодежной и Троицкой улицах.

Также в список вошли навесы на Грабцевском шоссе и Подгорной улице, заборы в деревнях Крутицы, Колюпаново и на Проезжей улице.

Информацию о сносе необходимо предоставить в отдел по контролю за землепользованием комитета земельных отношений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310); телефон: 71-36-28.

С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте городской управы.

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