В Калуге демонтируют столбы возле дома №13 на улице Кирова

В Калуге фасаду дома №13 на улице Кирова вернут исторический облик, демонтировав столбы и навес перед входом. Об этом в среду, 14 июня, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Провел встречу с собственниками помещений в здании - выявленном объекте культурного наследия. - Сейчас на объекте ремонтируются фасад и кровля в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Логичным его завершением станет восстановленный фасад без «архитектурных излишеств», размещенных возле здания в начале нулевых годов. И пешеходам будет комфортнее.

Напомним, реставрация здания началась весной.

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