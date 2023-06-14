В Калужской области построят два новых культурных центра

В поселке Молодежный Мещовского района и в деревне Радождево Сухиничского района приступили к возведению двух новых культурных центров на 100 мест, сообщили в министерстве культуры Калужской области.

- Дома культуры оснастят всем необходимым для культурно-досуговой деятельности населения: в них будут работать различные творческие кружки и игровые залы. Создадут также и условия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, - отметили в министерстве.

Учреждения строят по программе Минкультуры РФ. Объекты являются частью федеральной адресной инвестиционной программы.

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