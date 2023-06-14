В Калуге готовят постамент для установки БМП-2

Как мы уже рассказывали, на площади Победы в Калуге вырубили кусты и убрали клумбу для установки БМП-2. В среду, 14 июня, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Ранее памятник защитникам Отечества предложили установить в Калуге ветераны-афганцы, - заявил он. - Депутаты городской думы предложение одобрили. И сейчас начались подготовительные работы. Боевая машина пехоты станет ещё одним важным для нашего города памятным знаком в честь ратного подвига воинов-интернационалистов.

Сейчас на месте клумбы готовят постамент.

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