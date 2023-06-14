Калуга Обнинск
Главная Новости Благоустройство
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге готовят постамент для установки БМП-2

Владимир Кравчук , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.06.2023 12:12 3 905
В Калуге готовят постамент для установки БМП-2

Как мы уже рассказывали, на площади Победы в Калуге вырубили кусты и убрали клумбу для установки БМП-2. В среду, 14 июня, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Ранее памятник защитникам Отечества предложили установить в Калуге ветераны-афганцы, - заявил он. - Депутаты городской думы предложение одобрили. И сейчас начались подготовительные работы. Боевая машина пехоты станет ещё одним важным для нашего города памятным знаком в честь ратного подвига воинов-интернационалистов.

Сейчас на месте клумбы готовят постамент.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Владимир Кравчук , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.06.2023 12:12 3 905
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Аккаунты Discord: проводник в мир онлайн общения и игр
Как правильно выбрать кондиционер
Преимущества УЗИ на дому

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru