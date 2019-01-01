Мощь и милота могучих калужских зубров

- Мысль увидеть зубров в дикой природе, да ещё и на доступном расстоянии, давно не давала мне спокойно спать, - говорит Андрей ШАРОНОВ. – И вот эта мечта сбылась. Редакции удалось договориться с руководством нацпарка «Калужские засеки» и в один из дней конца февраля я прибыл на место. С проводником мне повезло невероятно. Им стал директор заповедника, настоящий фанат своего дела Сергей Васильевич Федосеев.



Когда мы с ним достигли нужного места и из леса на нас начали выходить могучие гиганты, в голове закрутилась музыка из «Парка юрского периода», - описывает свои первые ощущения от встречи с зубрами Андрей. - Похожие друг на друга и все-таки разные, они ходили вокруг, подозрительно поглядывая в мою сторону. Это было непередаваемо. Закончив съемку я собрался в обратную дорогу в полной уверенности, что тут я не в последний раз.



А лучшее из того, что Андрею удалось наснимать в первый – смотрите в его фоторепортаже ниже.

