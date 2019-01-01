фотонастроение

Мощь и милота могучих калужских зубров

Наш фоторепортёр съездил в гости к этим животным и привёз с этой встречи ряд суперских снимков.
фотонастроение

Мощь и милота могучих калужских зубров

Наш фоторепортёр съездил в гости к этим животным и привёз с этой встречи ряд суперских снимков.
- Мысль увидеть зубров в дикой природе, да ещё и на доступном расстоянии, давно не давала мне спокойно спать, - говорит Андрей ШАРОНОВ. – И вот эта мечта сбылась. Редакции удалось договориться с руководством нацпарка «Калужские засеки» и в один из дней конца февраля я прибыл на место. С проводником мне повезло невероятно. Им стал директор заповедника, настоящий фанат своего дела Сергей Васильевич Федосеев.

Когда мы с ним достигли нужного места и из леса на нас начали выходить могучие гиганты, в голове закрутилась музыка из «Парка юрского периода», - описывает свои первые ощущения от встречи с зубрами Андрей. - Похожие друг на друга и все-таки разные, они ходили вокруг, подозрительно поглядывая в мою сторону. Это было непередаваемо. Закончив съемку я собрался в обратную дорогу в полной уверенности, что тут я не в последний раз.

А лучшее из того, что Андрею удалось наснимать в первый – смотрите в его фоторепортаже ниже.
Зубр. Вид сбоку
Зубр. Вид сбоку
Лесная гигиена.
Лесная гигиена.
На всех парах.
На всех парах.
Битва титанов.
Битва титанов.
Точнее даже игры титанов.
Точнее даже, игры титанов.
Держи нос по ветру, а язык - крючком.
Держи нос по ветру, а язык - крючком.
Зубр Батя на привале...
Зубр Батя на привале...
Забияка.
Забияка.
С мамой.
С мамой.

Комментарии читателей: 1 шт

загрузка комментариев