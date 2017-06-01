ТОП баз отдыха в Калужской области

О том, что за городом настроение улучшается, известно всем и давно. А еще известно, что любое, даже маленькое, путешествие всегда придаёт сил и делает нас счастливее. Поэтому первая и самая главная причина отправиться в Тарусу состоит в самом факте «отправления» как таковом. Здесь вы отлично отдохнёте и «перезагрузитесь» в любой компании: будь то семейный weekend, большой дружеский праздник, выходные вдвоём или даже «одиночная вылазка».



Ухоженный лесной ландшафт будет радовать глаз, милые деревянные домики подарят уют, а вкусная еда и подогреваемый бассейн SPA-комплекса Welna расслабят окончательно и перенесут в мир спокойствия и умиротворения.