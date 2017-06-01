ТОП баз отдыха в Калужской области

Калужская область - отличное место для тех, кто любит отдохнуть вдали от городской суеты. Приятный умеренный климат и живописная природа. Построено множество баз и гостевых комплексов с разными возможностями досуга. В преддверии сезона отпусков мы решили поделиться с вами топовыми базами отдыха, где вы точно сможете отдохнуть душой и телом.
5 ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ В ТАРУСУ
Современный загородный комплекс Welna Eco Spa Resort 120 км от г. Москвы и 70 км от г. Калуги
Уехав на уикенд или в отпуск, вы сможете расслабиться и получить удовольствие не только от сервиса и обслуживания, но и от природы, прогулки под пение птиц, шелест листьев от легкого ветерка и полного релакса на природе в заповедном месте.
Смена обстановки – смена эмоций
О том, что за городом настроение улучшается, известно всем и давно. А еще известно, что любое, даже маленькое, путешествие всегда придаёт сил и делает нас счастливее. Поэтому первая и самая главная причина отправиться в Тарусу состоит в самом факте «отправления» как таковом. Здесь вы отлично отдохнёте и «перезагрузитесь» в любой компании: будь то семейный weekend, большой дружеский праздник, выходные вдвоём или даже «одиночная вылазка».
Ухоженный лесной ландшафт будет радовать глаз, милые деревянные домики подарят уют, а вкусная еда и подогреваемый бассейн SPA-комплекса Welna расслабят окончательно и перенесут в мир спокойствия и умиротворения.
Безупречный сервис
Для полноценного отдыха важен не только «отрыв от работы», но и «отрыв от домашних хлопот». Особенно это актуально для женщин – заботливых хозяек и молодых мам. В Welna подарить себе такую роскошь сможет каждая гостья.
Завтраки и обеды на шведской линии включены в стоимость проживания, а белоснежные простыни в номерах обеспечат расторопные горничные. Пока вы наслаждаетесь отдыхом в SPA или прогулками по территории, персонал отеля всё сделает за вас.
Рай для детей и для взрослых
Если приехали на отдых с малышами, вопрос «Чем занять детей?» всегда стоит остро. Но не в Welna. Ежедневная программа анимации наполнена необычными мастер-классами, эстафетами, интерактивными играми и творческими мастерскими. Каждый час – новое развлечение, от серии настольных игр для всей семьи до зажигательной вечерней дискотеки. А ещё – верёвочный парк, сафари-тур и возможность организовать охоту в ближайшем охотхозяйстве для взрослых. Каждый найдёт занятие себе по душе, скучать точно никому не придётся.
3 ресторана с авторской кухней
«У Ракиты», «Сеновал» и «LOFT» - 3 гастрономических оазиса Welna, которые призваны дарить удовольствие и незабываемые вкусовые впечатления своим гостям. В ресторанах представлены русская и европейская кухни, эксклюзивные авторские десерты, детское меню, блюда на гриле, а также расширенная винная и чайная карты. Посетить советуем все три! Ведь окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков – важная составляющая любого отдыха.
СПА
СПА центр: включает в себя 4 открытых и закрытых бассейна, 4 сауны (финская, керамическая, соляная, хамам), тренажёрный зал. Подогреваемый открытый бассейн с работающим Pool баром (в летнее время) не оставляет шансов не влюбиться в СПА комплекс нашего отеля.
А для детей тут особая атмосфера, детская комната, бассейн открытий и закрытый, отдельная детская сауна. Так же мы с удовольствием подберем наиболее подходящую для вас процедуру от массажа до ухода за лицом и телом и позаботимся о вашем отдыхе и хорошем настроении!
Превратите свои выходные в увлекательное путешествие с целым спектром эмоций и новых впечатлений!
www.welna.ru г. Таруса, Калужская область, Серпуховское шоссе, вл. 69 8 (495) 988-09-57 (отдел бронирования)
Парк-отель «Лаврово-Песочня
Незабываемый отдых в живописном месте
Парк - отель «Лаврово-Песочня» расположен на берегу лесного озера, в живописном лесном массиве в пригороде г. Калуги на удалении 17 км от центра города и в 165 км от г. Москвы. Озеро искусственного происхождения пополняется главным образом за счет родников, поэтому вода в нем всегда свежа, холодна и прозрачна.
Мы предлагаем своим гостям семейный отдых в новой комфортабельной гостинице с различными категориями номеров из которых открываются прекрасные виды на водоем и живописные пейзажи природы. Так же к услугам гостей предлагается размещение в коттеджах с уютными спальнями, большой гостиной совмещенной с кухней и оборудованной беседкой с мангалом.
А желающих испытать на себе все прелести первозданной природы приглашаем разместиться в летних домиках с открытыми верандами и мостиками для рыбалки.
К Вашим услугам красивейший ресторан, где Вы по достоинству оцените изысканную европейскую и исконно русскую кухню, а также Вы имеете уникальную возможность отведать эксклюзивные блюда из свежей рыбы , пойманной лично Вами. Ресторан отлично подходит для проведения торжеств: свадеб, юбилеев и корпоративных банкетов. Зал вмещает более 250 гостей, имеет все необходимое профессиональное звуковое и световое оборудование. В летнее время предлагаем открытые и закрытые беседки на воде для проведения различных мероприятий.
Сервис и развлечения зимой
Русская баня с парилкой, просторной комнатой отдыха, с большим бильярдным столом.
Прокат банного инвентаря предоставляется
Гарантированная зимняя и летняя рыбалка:
большой водоем с множеством разновидностей рыб – карп, толстолобик, щука, карась, плотва, лещ, окунь;
Горнолыжный и тюбинговый склоны оборудованный подъемником;
• Лыжная трасса протяженностью 5 000 метров;
Каток, детские горки;
Прокат зимнего инвентаря
(тюбинги, лыжи, коньки, клюшки, санки, ледянки)
Теплое, по-домашнему уютное кафе с камином и потрясающими видами из окон на склон;
Сервис и развлечения летом:
Песчаный пляж оборудованный стационарными зонтами со столиками, шезлонгами, раздевалками и туалетными комнатами;
Теннисный корт и площадки для пляжного волейбола, настольный теннис;
Специально оборудованное место для кормления и отдыха родителей с детьми;
Прокат лодок, катамаранов и спортивного инвентаря;
Летнее пляжное кафе-барбекю с большим ассортиментом прохладительных напитков, мороженым.
Вся территория парк-отеля оснащена высокоскоростным Wi-Fi , охраняемыми автостоянками, видеонаблюдением и находится под охраной ЧОП.
Адрес парк-отеля "Лаврово-Песочня" : Калужская область, город Калуга, тер. Лаврово-Песочня, телефон: +7 (910) 600-33-70, E-mail: pesochnia@bk.ru, www.lavrovo-pesochnya.ru,
Riverside by Welna. Все, что нужно для хорошего отдыха
Отель находится недалеко от центра города Таруса и живописной набережной реки Оки в тихом месте.
Остановившись в этом уютном отеле, вы будете окружены неповторимыми природными пейзажами соснового леса, видами на исторический город Таруса, речной прохладой и уютной атмосферой. Но при этом все главные достопримечательности и события города останутся в шаговой доступности.
В главном здании отеля находятся комфортабельные светлые номера с приятным дизайном, которые подарят вам уединенность и спокойствие.
У нас будет удобно и приехавшим погулять по Тарусе, и тем, кто приехал с
визитом по работе.
В отдельном здании расположен SPA-центр с двумя подогреваемыми бассейнами - для взрослых и детей, есть спортивный зал, где можно выполнить сделать растяжку и заняться йогой.
Также вы можете уделить себе время и посетить массажный или косметологический кабинет.
В атмосферном ресторане вас удивит широкий выбор рыбных блюд и отличное детское меню. Для любителей мяса тоже найдутся аппетитные варианты.
В распоряжении наших гостей мангальные беседки, где приятно будет пожарить шашлыки и организовать барбекю на свежем воздухе.
У нас есть все необходимое для проведения корпоративных мероприятий, семейных торжеств, свадеб, банкетов и дней рождения.
На берегу реки Ока есть причал, с которого можно отправиться в увлекательную речную прогулку на 12-местном катере до музея-заповедника “Поленово”, где можно посетить красивейшую усадьбу известного художника Василия Поленова находится в месте на берегу Оки в Тульской области.
Калужская область, г. Таруса, ул. Окская, д.12 riversidehotel.ru Тел.: +7 (495) 988-00-86
Экопарк «Бобровый мыс»
Отдых загородом в домашнем уюте
Экопарк «Бобровый мыс» расположен в удивительно живописном месте в двух километрах от старинного города Тарусы.
С трёх сторон базу огибает река Таруса. Общая площадь парка составляет 12 гектаров.
Мы предлагаем уютные номера в деревянных домах отдыха, расположенных
в лесном массиве. В нашем экопарке вы сможете
почувствовать себя как дома, забыв о суете большого города
и повседневных делах.
Уютные номера для двоих от 3700 руб.
Площадь номера — 50 кв.м.
Номер состоит из общей зоны для отдыха и кухни, а также отделенной зоны для сна.
Семейные номера от 5300 руб.
Вместимость — 4−6 человек.
Площадь номера — 75 кв.м.
Номер состоит из двух комнат, общей зоны для отдыха и мини-кухни.
Большой дом для праздников и веселых компаний от 11 500 руб.
Вместимость — 8−12 человек.
Площадь дома — 150 кв.м.
Дом состоит из двух изолированных комнат, мини-кухни, душа с санузлом, веранды и большой гостиной с отделенными зонами для сна.
Бесплатный Wi-Fi.
Парковка на территории.
Каждый номер имеет отдельный вход, душ с санузлом и веранду.
На улице расположена зона с мангалом, решеткой и шампурами.
Мини-кухня укомплектована холодильником, микроволновкой, чайником, посудой и кухонными принадлежностями.
Заезд в 15:00. Выезд в 13:00.
Возможно проживание с животными за дополнительную плату.
На территории Экопарка: две бани, детская площадка, можно покататься на квадроцикле и лошадях.
Баня «Шале» для большой компании —до 6 чел.
Баня имеет открытую террасу, комнату отдыха с мини-кухней, душ, туалет. В стоимость бани входят: тапочки, банные шапки, килт (юбка) для бани, чай. В баню можно приехать без проживания в Экопарке.