Держим курс строго на Север

Поблизости – остовы бараков или старых домов. Крыши обвалились, все заросло. Там и поставили палатки. Чтобы добраться до Сейдозера, надо перейти горный перевал Эльморяйок, это примерно14 км и еще столько же обратно. Идти решили одним днем, подумали, что лучше стартовать рано, налегке, взять минимальных запас еды-воды, вещей и фотоаппараты.



Встали в 5 утра. Позавтракали и уже в 6:20 были на парковке горно-обогатительного комбината. Туристов много и всех записывают в специальном журнале, чтобы люди не пропали. Маршруты популярные, поэтому за безопасностью следят.



Погода была солнечная, виды - шикарные. Горы, камни, под камнями слышно, как несется вода, местами снег лежит. К 8 утра уже начинает припекать солнце, а в 10 я уже шёл в футболке. На вершине перевала открывается прекрасный вид на всю долину. Видно, и озеро, и горную реку. Кажется, что все рядом, но это обманчиво. Идти долго, порядка 4 часов. Но вокруг очень красиво. Есть стоянки, если кто-то устал можно поставить палатку, отдохнуть.



Внизу на озере разбито много лагерей. Вода холодная +10оС, но люди все равно купаются. Хотя секунд через 10 ноги начинает сводить.



К озеру подходит бирюзовая река. Вокруг горы. На одной из скал - местная достопримечательность -Куйва. По саамским преданиям, Куйва - это злой великан обитающий в Левозерской тундре, который обижал предков саамов, пришедших туда. Куйва почти победил их, и тогда они обратились за помощью к своим божествам, те поразили великана молниями и превратили в скалу. Скала желто-оранжевой породы и с правой части, высоко над землей, выходит черная порода, которая и образует рисунок, похожий на великана. Абсолютно природная штука. Рядом, кстати, болотце, заросшее морошкой. Столько ягод я никогда не видел!



На обратном пути переход был для всех тяжелым, ноги разбиты, все болит. Видишь гребень перевала и думаешь, что это конец пути, но за ним вырастает следующий. Я сбился со счета, сколько раз так было. Люди, которых мы встречали по дороге, удивлялись, что мы пошли к озеру одним днем, говорили: «Круто, молодцы!»



В итоге, наш марш-бросок занял примерно 12 часов, прошли в общей сложности 27 км по горам.