ФОТОРЕПОРТАЖ

Держим курс строго на Север

Калужанин Андрей Шаронов с друзьями на автомобилях рванул на Кольский полуостров. И без приключений не обошлось.
ФОТОРЕПОРТАЖ

Держим курс строго на Север

Калужанин Андрей Шаронов с друзьями на автомобилях рванул на Кольский полуостров. И без приключений не обошлось.
- Моя любовь к Северу началась давно, - рассказывает Андрей. - Как-то друзья позвали меня в Тиреберку (поселок в Мурманской области), но не срослось и вместо этого был сплав по Тумче. Потом ещё ездили на Соловки. И хотелось побольше побыть в Карелии, посмотреть, поснимать.

В этом году друг Дмитрий Петин, ярый фанат внедорожных приключений, организатор движения «Околесица», объединяющего автолюбителей и путешественников, предложил поездку по Северу с заездом на Онежское озеро, на водопады, заброшенный аэродром, ГУЛАГовскую стройку, поселок Кузомень и Белое море… На весь маршрут у нас было 12 дней.
Шурпа из дикой утки
- Стартанули из Калуги 2 августа в 5 утра, десять человек на трех автомобилях: два Лэнд Крузера и полноприводный «Соболь». Трассы на Север хорошие. В первый день проехали тысячу километров до Вытегры. Остановились на Онежском озере. Народу - полно, как на южных пляжах. Но мы нашли классное место, разбили лагерь, отдохнули, пришли в себя. Виды – шикарные, вода – чистейшая: набирай и готовь. На наших глазах вылетавшую из болотины утку сбило фурой, «трофей» мы подобрали приготовили отличную шурпу.
На второй день начался легкий такой шторм с небольшим дождем. Надо быть готовым к тому, что Карельская погода меняется по 5 раз на дню, поэтому приходится брать с тобой множество одежды.
Не смотря на погоду, съездили в интересное место - Андомский геологический разрез на территории природного комплекса Онежский. С этой Андом-горы открывается потрясающая панорама на окрестности, в бинокль хорошо видно даже Мурманский монастырь. Когда вернулись в лагерь увидели, что наш здоровый оранжевый шатёр улетел, и чуть не задев машину, повис на деревьях. Все переставили в безопасное место.

В самой Вытегре сходили в музей «Подводная лодка Б-440».
Не смотря на погоду, съездили в интересное место - Андомский геологический разрез на территории природного комплекса Онежский. С этой Андом-горы открывается потрясающая панорама на окрестности, в бинокль хорошо видно даже Мурманский монастырь. Когда вернулись в лагерь увидели, что наш здоровый оранжевый шатёр улетел, и чуть не задев машину, повис на деревьях. Все переставили в безопасное место.

В самой Вытегре сходили в музей «Подводная лодка Б-440».

А на другой день поехали смотреть Карельские петроглифы. Они находятся в Беломорском районе на островах реки Выг - две тысячи таинственных фигур на скалах. Возраст рисунков 5-8 тыс. лет. А вся местность - каменистая, и туристы здесь строят из камней пирамиды для исполнения своих желаний или на удачу, такой своеобразный ритуал. Эти пирамиды – повсюду, их множество. Даже экскаватором поднимают камни один на один. И стоят эти огромные пирамиды вдоль дорог. Невероятно, конечно!

Еще заехали сфотографировать местную ГЭС. Серьезное сооружение, тонны воды ворочает. Вода бурлит, ревет, а потом уходит и успокаивается.

Сказочное место
- Следующая наша стоянка была запланирована посреди озера на косе. Сюда мы приехали на закате. К этому моменту у нас из строя начал выходить «Соболь», требовался ремонт. Поставили палатки, переночевали. А утром к нам приехали егерь и сотрудник ФСБ, посмотреть, кто на косе стоит, не охотимся ли мы на животных. Проверили документы. Общались с нами вежливо, культурно. На Севере вообще люди более открытые душевные, нет хамства.
Доехав до поселка выяснили что это действительно сказочное место!

Небольшие северной архитектуры домики, избы. Чем-то напоминает наш Козельск. И все здесь посвящено карело-финскому эпосу. Строки из него повсюду. Хочешь-не хочешь, а прикоснёшься к местной культуре, быту и традициям. Единственное, нам не повезло: из-за карантина большая часть музеев была закрыта.
На косе побыли недолго, собрав лагерь, двинулись в сторону посёлка Калевала. Прошли пограничную зону. Для того чтобы охотиться или рыбачить, надо регистрироваться за три дня до прибытия. Если приехать, как турист, спокойно пропускают и можно гулять, смотреть всё, что хочешь. Калевала - родина карело-финского эпоса. Согласно ему, это – название страны, где живут народные герои рун (песен).
Местные дороги оставляют желать лучшего, по краям стоят деревни с маленькими домиками. Как там люди живут зимой?! Но местные жители выглядят счастливыми. Природа там мало подверглась влиянию человека, кругом ягоды: черника, голубика, морошка, много рыбы, живности. И люди счастливы среди этого мира нетронутой природы.

- Пока ждали сломавшийся «Соболь», насобирали грибов, пожарили. В Калевале с сервисами туго, сварщик был один и тот уехал, запчастей не купить. Заехали в МЧС, там приварили кронштейн амортизатора, нам дали контакты, где взять детали. В итоге, машину починили. Но автомобиль дальше с нами не поехал, отправился своим маршрутом. А у нас по плану был водопад Куми-порог. До него - 80 км грейдорной насыпной дороги. Водопад большой - более 14 м. К нему ездят туристы, велосипедисты и прочие приключенцы. Это самый высокий равнинный водопад в Карелии. Находится он в глубине сосновых лесов и занимает третье место среди равнинных водопадов в Европе, уступая только Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и у Яникоски на Кутсайоки в Мурманской области (18 м). Мощный водопад! Все ревет, гудит! По-другому начинаешь на жизнь смотреть, когда такие масштабы природы видишь! Настолько красивые места! Мне пришлось спускаться по скользким камням, чтобы поинтересней сфотографировать водопад. Он огромный, уместить полностью в кадр тяжело. Да и фото не передает всей его мощи. Я даже начал снимать видео, чтобы было видно, как движется вода и сколько ее.
Трактир с печкой
- Далее нас ждала Кандалакша. По дороге завернули в трактир с печкой. Там поели шикарного борща. Очень вкусно готовят. И главное есть настоящая печка, а мы промерзли. Я сел к ней, печка теплая, прогрелся. Кафе приятно удивило и обилием соусов на столе. Люди на Севере очень гостеприимные, видимо из-за того, что посетителей не много. Да и воспитание такое. Выживать тяжело и плохих людей, наверное, там меньше. Хочешь не хочешь, а будешь полезной частью социума. В таких условиях раньше выжить удавалось только сообща. До этого был на Соловецком острове и хозяин, у которого снимали жилье, тоже очень радушно нас встречал, говорит: «Ходите, где хотите, вот удочки – берите, ключи если что в кармане куртки в прихожей». Двери не закрывают. Мы спросили, не страшно так доверять незнакомым? А он говорит: «У нас не воруют. Куда ты унесешь все, это остров!» Поэтому на Севере люди с совершенно другим менталитетом, характером, привычками. Ну это так, небольшое отступление…
В 4 км от Кандалакши есть каменный лабиринт, которому около 4 тысяч лет. Туда приезжают семьями, с детьми. Много туристических стоянок, но везде чисто, что меня приятно удивило.

Спуск туда каменистый, его называют «ловушкой для недоприводов». Спустится можно, а вот подняться для многих машин не реально. Следов пробуксовок, попыток разгонов в горку полным-полно. Есть второй выезд, но до него несколько километров и надо пройти пару хороших глубоких бродов.

Каменные лабиринты я видел и до этого. Поэтому мне была больше интересна местность вокруг. Воздух там просто хрустальный, прозрачный. Вот есть вкусная вода, а там вкусный воздух. Ощущаешь свою принадлежность к природе, насколько все гигантское и настолько маленький человек.
27 км пешком по горам
- Подъезжая к Кировску мы увидели огромный плакат, предупреждающий, что в связи с пандемией въезд в город закрыт. Стоят кордоны. Всех, у кого нет местной прописки, заворачивают. У нас давно сняты ограничения, а там– нет, и все поголовно ходят в масках, соблюдают карантинный режим.

Нам пришлось отказаться от Кировска и направиться в сторону города Ревда. Там через перевал пойдем смотреть Сейдозеро. Для этого туристы отмечаются на проходной Горно-обоготительного комбината (ГОК). Построенный в 1948-50-х, он по-прежнему является градообразующим предприятием где добывают редкоземельные металлы в лопаритовой руде.

Поблизости – остовы бараков или старых домов. Крыши обвалились, все заросло. Там и поставили палатки. Чтобы добраться до Сейдозера, надо перейти горный перевал Эльморяйок, это примерно14 км и еще столько же обратно. Идти решили одним днем, подумали, что лучше стартовать рано, налегке, взять минимальных запас еды-воды, вещей и фотоаппараты.

Встали в 5 утра. Позавтракали и уже в 6:20 были на парковке горно-обогатительного комбината. Туристов много и всех записывают в специальном журнале, чтобы люди не пропали. Маршруты популярные, поэтому за безопасностью следят.

Погода была солнечная, виды - шикарные. Горы, камни, под камнями слышно, как несется вода, местами снег лежит. К 8 утра уже начинает припекать солнце, а в 10 я уже шёл в футболке. На вершине перевала открывается прекрасный вид на всю долину. Видно, и озеро, и горную реку. Кажется, что все рядом, но это обманчиво. Идти долго, порядка 4 часов. Но вокруг очень красиво. Есть стоянки, если кто-то устал можно поставить палатку, отдохнуть.

Внизу на озере разбито много лагерей. Вода холодная +10оС, но люди все равно купаются. Хотя секунд через 10 ноги начинает сводить.

К озеру подходит бирюзовая река. Вокруг горы. На одной из скал - местная достопримечательность -Куйва. По саамским преданиям, Куйва - это злой великан обитающий в Левозерской тундре, который обижал предков саамов, пришедших туда. Куйва почти победил их, и тогда они обратились за помощью к своим божествам, те поразили великана молниями и превратили в скалу. Скала желто-оранжевой породы и с правой части, высоко над землей, выходит черная порода, которая и образует рисунок, похожий на великана. Абсолютно природная штука. Рядом, кстати, болотце, заросшее морошкой. Столько ягод я никогда не видел!

На обратном пути переход был для всех тяжелым, ноги разбиты, все болит. Видишь гребень перевала и думаешь, что это конец пути, но за ним вырастает следующий. Я сбился со счета, сколько раз так было. Люди, которых мы встречали по дороге, удивлялись, что мы пошли к озеру одним днем, говорили: «Круто, молодцы!»

В итоге, наш марш-бросок занял примерно 12 часов, прошли в общей сложности 27 км по горам.
Гулаговская стройка 509
- На следующий день выехали на маршрут «1000 ручьев». Дорога шла по глухой ненаселенной местности. Просто хотели пройти этот тяжелый маршрут. Название такое дано не просто так – это узкая проезжая часть, зажатая между озером и Ловозерскими тундрами, и через нее текут ручьи. Нам повезло, что дожей не было, иначе нас легко бы смыло.
Когда-то на дороге стояли мосты, но сейчас их нет, навалены гати, все в плачевном состоянии. В этих местах была ГУЛАГовская стройка 509. Строили железную дорогу через Кольский полуостров. Возложили все это на заключенных. По проекту 1941 и 1948 годов через Ревду должна была пройти Кольская железная дорога к незамерзающей бухте Иоканьга. Построили по разным данным от 60 до 110 км, потом в 1952 все остановили. В 1953 ИТЛ Стройка 509 ликвидировали и в конце 50-х забросили. Остался рукотворный памятник загубленным на той бесполезной стройке жизням в виде остатков бараков, мостиков, старых шпал и насыпи недостроенной железной дороги. Да и сам посёлок Ревда возник благодаря стройке и горно-обогатительному комбинату, который изначально тоже руками заключенных построен.

Заночевать решили возле мостов через реку Цага. Костер, картошка с грибами… С утра хотели погулять, посмотреть местность, урочище, но погода внесла в коррективы в наши планы. Полил сильнейший дождь, мы схватили палатки, быстро запихали их в машину и уехали.

Мгновенно все было залито водой, дорога превратилась в большущие полноводные лужи. Но повезло - проехали без приключений.

Добрались до запасного аэродрома Хариусный, 987 ракетно-авиационного полка, который базировался в Североморске-3. Он вполне в приличном состоянии, наверное, и сейчас смог бы самолеты принять. Зданий никаких нет, только полосы с разметкой, которые местами проросли мелкими деревцами. Попили кофе, передохнули и двинули дальше.

После аэродрома свернули на Кировск. Погода улучшилась, выглянуло солнце. Мы выехали на асфальт и оказалось, что за несколько дней езды по камням и бездорожью уже отвыкли от него. Здесь и скорость другая, расстояния проходим значительно быстрей. Выбрались на дорогу между Апатитами и Кировском и без проблем, без карантинов и постов заехали в город с другой стороны. Хоть и окольными путями, все-таки попали в Кировск. Никаких запрещающий знаков не было. Так что ничего не нарушили.
Лучшая баня
- В Кировске много магазинов, пополнили запас продуктов и поехали в Хибины, до базы КСС. Там одна небольшая гостиница для иностранных туристов, другая - для диких и база МЧС. А мы к тому времени устали от постоянной езды, тряски. Гостишка - дорогая, не для нас. Пошли к мчс-снику. Такой хваткий северный дядечка. Предоставил помещение нам в домике. Отдали 400 рублей с человека. Домики барачного типа, есть двух ярусные кровати, газовый баллон, плита, современная печка. Дрова – без лимитные, но много их не надо. Тепло! Красота! Все просушили. А мокрых вещей у нас уже много набралось.


В гостинице, которая модная, для иностранных туристов, имеется душ – 300 рублей с человека, недоступное для нас уже несколько дней благо цивилизации. Но есть штука и покруче – баня на берегу реки. На следующее утро мы ее забили, стоит - 1500 за час. И это самая лучшая баня за всю мою жизнь! Пропаришься и окунаешься в холодную реку. С головой в воду ложишься, а вокруг тебя поток несется. Непередаваемые ощущения!

Хотели бы еще по Хибинам походить, но сильно устали после похода на Сейдозеро и решили, что потом посвятим этим местам отдельный маршрут.
Дома в песке
- К концу пути машины понемногу начали нас нервировать - то глохнут, то что-то стучит. Но в целом хорошо справлялись с поставленной задачей.

Движемся в сторону Кузомени. Это северная пустыня в Терском районе на берегу реки Варзуга, где она впадает в Белое море. Видны остовы барж, старых НИВ, УАЗов. Дома, выросшие из песка. Носятся какие-то мелкие северные лошади. Дорога через песок огорожена деревянным забором есть знаки WWF «Фонд дикой природы». Они оградили дорогу, чтобы где попало не ездили, и посадили какие-то хилые растения. В Кузомени вообще такие персонажи, и такие виды, что можно неделю фотографировать. А мы буквально ворвались туда и обратно.

Есть еще там, на Терском берегу, аметистовый берег. Заброшенный рудник. Походили, поискали камешки. Но все собрано до нас. Нашил пару мелких аметистов. Я собирать их не стал, пошел собирать крупную красивую чернику. Ее там столько! И такой вкусной нигде не ел! Набрал котелок и привез в Калугу детям.

Вечером палатки разбили на берегу Белого моря. Красиво, везде по берегу валяются топляки – палки, вынесенные на берег. Я нашел суперкрасивую, привез домой. Теперь у меня стоит своеобразный арт-объект.

Хотели еще Муромский монастырь посетить, но устали и решили, что пора разворачиваться в сторону дома. Проехали до Вытегры 1000 км, остановились, нашли кафе, где не задорого можно было поесть дичи, в меню блюда из лосятины, кабанятины, медвежатины, косули. Хочется все заказать попробовать, но понимаешь, что не влезет, порции там от души.

Потом нашли отличное место на берегу Волго-Балтийского канала, остановились рядом со шлюзом. Ночью, там шли какие-то сухогрузы, шум механизмов, громкоговорителей, святящиеся буйки. Над водой стоял туман. И усталость делает свое дело, спишь, как убитый.
До дома на эвакуаторе
- Когда до дома оставалось совсем немного, начало что-то серьезно постукивать в моторе машины. Внешне признаков - никаких. Но, как известно, хороший звук наружу выйдет. Потом обнаружили все-таки поломку. В Переславле Залесском вызвали эвакуатор и последние 300 км до Калуги ехали на нём.

Конечно, такие поездки - это проверка на прочность и для транспорта, и для участников похода. Надо быть всегда спокойными, выдержанными, готовым к поломкам и разным обстоятельствам в дороге. Но наша команда была как единый механизм, большинство уже ходили в походы, на сплавы и прекрасно понимали, как действовать. Поэтому надо не бояться и оправляться в путь. Ведь материальные вещи мы не сможем пронести через всю жизнь, через некоторое время они перестанут доставлять нам радость. А впечатления, приключения с друзьями останутся навсегда! И хочется заразить людей этим, чтобы они стали ощущать себя живыми. Современная жизнь сейчас превратилась в механическое функционирование. Мы нагрузили себя задачами – работа, платежи, обязанности по дому. И каждый день одинаковый. А кругом столько красивых, интересных мест, только руку протяни. Все ближе чем кажется.