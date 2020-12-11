НПП «Опытный Завод Машиностроения»
Качественный вектор развития для вашего производства
М²
1500
Площадь собственного цеха
участков
7
Полная производственная цепочка
человек
16
В нашем штате только профессионалы
единиц
70
Станков и оборудования
изделий
60
Средняя производительность в год
НПП «Опытный Завод Машиностроения»
История
Услуги
Производственные возможности
Контакты
История
Услуги
Производственные возможности
Контакты
Научно-производственное предприятие «Опытный Завод Машиностроения» работает в Калуге уже более 15 лет. ОЗМ – это современное инструментальное производство по изготовлению технологической оснастки.

В штате небольшого современного предприятия трудятся 16 человек, которые профессионально выполняют проектирование и изготовление технологической оснастки – пресс-форм и штампов, а также производят высокоточную металлообработку на станках с ЧПУ и нестандартное, специальное оборудование.
История становления
Компания начинала свою работу в 2006 году на арендованных мощностях, и, спустя всего несколько лет непрерывного труда, смогла приобрести первый технологический цикл собственного оборудования – по одному современному станку каждого вида в технологической линейке производства. Было приобретено собственное помещение цеха площадью более 2 000 м2.

Мощности производства и технологический уровень непрерывно росли, отвечая качеству и специфике заказов. Сейчас на предприятии как минимум по две единицы оборудования каждого вида в технологическом цикле. Это помогает гибко выстраивать работу, максимально эффективно распределять потоки обработки деталей.

Генеральный директор ООО «НПП «ОЗМ» Куликов Евгений Владимирович
Полный цикл собственного производства, в том числе участок ремонта и восстановления технологической оснастки, позволяет ООО «НПП «ОЗМ» стабильно работать. Несмотря на современные вызовы – долгий период пандемии, финансовые кризисы – компания развивается, приобретает современное оборудование и создает новые, высококвалифицированные рабочие места. Развивает собственную программу подготовки и обучения производственного персонала.
Компания предоставляет следующие услуги
помощь в составлении и разработке технического задания;
разработку 3D-моделей изделий по образцу или ТЗ заказчика и их прототипирование;
производство пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов всех видов;
производство штампов для обработки металла;
испытание, ремонт и обслуживание технологической оснастки;
высокоточную металлообработку на станках с ЧПУ
Высокоточная металлообработка
Предприятие обладает полным собственным парком металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ. Благодаря чему возможна прецизионная механическая обработка точением и резанием, а также электроэрозионным прошивным и проволочно-вырезным способами.
Имеются все виды оборудования для шлифовки и полировки, в том числе ультразвуковой.

Все виды механической обработки без ЧПУ (включая координатную расточку).
Собственный участок термообработки, оснащенный приборами неразрушаемого контроля твердости и ультразвукового исследования.
Технические и технологические возможности позволяют профессионалам предприятия выполнять широкий спектр задач по металлообработке с высочайшей точностью и качеством обрабатываемых поверхностей.
Пресс-формы для литья
ООО «НПП «ОЗМ» выполняет проектирование, изготовление и ремонт пресс-форм любой сложности:
• пресс-формы для литья пластмасс под давлением (в том числе механизированные (электро- и гидроприводы) и горячеканальные);
• формы для литья цветных металлов под давлением;
• кокили, стержневые ящики, модельную оснастку;
• формы для литья и прессования реактопластов и термопластов;
• другая технологическая оснастка и нестандартные изделия по чертежам заказчика;
• ремонт и восстановление технологической оснастки с применением аргонно-импульсной и лазерной сварки и наплавки.
Штамповая оснастка
Предприятие проектирует, изготавливает, ремонтирует и восстанавливает штамповую оснастку любой сложности:
• вырубные, пробивные, гибочные, формовочные штампы;
• вытяжные штампы (в том числе штампы глубокой вытяжки);
• совмещенные, автоматизированные штампы, штампы последовательного действия;
• изготовление штамповой оснастки по чертежам заказчика;
• другие виды штамповой технологической оснастки, нестандартные изделия, приспособления по чертежам заказчика;
• услуги высокоточной металлообработки.
Предприятие проектирует и изготавливает оснастку индивидуально под конкретную деталь, конкретного заказчика и, как правило, в единичном экземпляре.

ООО «НПП «ОЗМ» при проектировании разрабатывает и испытывает различные технические решения: приводы механизации, системы заполнения расплавом, системы толкания и съема и многое другое – это большой уровень исследовательской и научно-проектной работы, которая выполняется регулярно в рамках каждого заказа.
Производственные возможности
Качество продукции и услуг НПП «Опытный завод машиностроения» обеспечивается совокупностью нескольких факторов:

  • применением современных технологий и программ проектирования и изготовления;
  • использованием специальных высококачественных сталей;
  • включением в конструкцию оснастки стандартизированных деталей и узлов высокого качества.

Но главным условием производства компанией высококлассной современной продукции становятся знания и опыт профессионалов.

Предприятие обладает полным технологическим циклом производства, что надежно обеспечивает сервисное сопровождение и обслуживание, в том числе ремонт и восстановление технологической оснастки в течение гарантийного и послегарантийного периода эксплуатации.
Участок станков с ЧПУ включает:
• трех- и четырехосевые фрезерные обрабатывающие центры;
• токарные обрабатывающие центры;
• электроэрозионные прошивные и проволочно-вырезные станки и супердрель.
Участок шлифовальной обработки
Укомплектован всеми видами оборудования для шлифовки:
• плоско- и круглошлифовальные станки;
• внутренняя шлифовка в том числе координатная;
• оптико-шлифовальное оборудование;
• установки для полировки металлических поверхностей любой конфигурации, в том числе ультразвуковое оборудование для полировки высокого (оптического) класса.
Заготовительный участок
Укомплектован оборудованием для всех видов механической обработки без ЧПУ:
• фрезерные станки для обработки плоскостей и торцов, в том числе универсальный двухшпиндельный повышенной точности;
• токарное оборудование, включая станок повышенной точности;
• координатно-расточное оборудование;
• радиально-сверлильные и сверлильные станки;
• ленточные пилы.
Участок термообработки
• Оборудован печами для закалки (температура до 1 300 градусов Цельсия);
• Укомплектован электронными приборами неразрушающего контроля твердости, в том числе ультразвуковыми.

Слесарный участок
Оборудован всеми видами ручной механизации для сборки изделий и полировки поверхностей:
• установка аргонно-импульсной наплавки для ремонтов сколов и дефектов на металле с сохранением химических свойств и прочности детали (до 64 HRC);
• бесщёточные бормашины (30 000 оборотов);
• возвратно-поступательные машинки для полировки поверхностей;
• ультразвуковые полировальные машинки;
Применяются алмазные притиры и пасты до одного микрона.
Участок литья пластмасс (испытания пресс-форм):
  • ТПА производства Германии, усилием смыкания 220 тонн;
  • сушильный бункер,
  • термостат (Швейцария), работающий на воде и масле (до 340 градусов Цельсия)
  • блок управления горячеканальными формами.
Научно-производственное предприятие «Опытный Завод Машиностроения» выполняет работы для заказчиков из абсолютно разных сфер: автомобильная промышленность, медтехника, оборонная промышленность, частные компании различных направлений, – здесь готовы работать со спецификой вашего производства.
Как предприятие полного цикла, НПП «ОЗМ» полностью готов к работе в условиях импортозамещения, видит дальнейшее развитие в увеличении внутреннего спроса: переориентирование заказчиков на внутренний рынок дает огромный потенциал предприятию.

ООО «НПП «ОЗМ» задает новый, качественный вектор развития для вашего производства: индивидуальный подход к проектам, широкие технологические возможности исполнения и всестороннее сопровождение клиентов. Предприятие гарантирует качество работы и приглашает к сотрудничеству.

ООО «НПП «ОЗМ»
г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39
Email: [email protected]
Сайт: ozm-kaluga.ru
Телефон: +7 (909) 251–99–99
На правах рекламы