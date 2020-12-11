Компания начинала свою работу в 2006 году на арендованных мощностях, и, спустя всего несколько лет непрерывного труда, смогла приобрести первый технологический цикл собственного оборудования – по одному современному станку каждого вида в технологической линейке производства. Было приобретено собственное помещение цеха площадью более 2 000 м2.



Мощности производства и технологический уровень непрерывно росли, отвечая качеству и специфике заказов. Сейчас на предприятии как минимум по две единицы оборудования каждого вида в технологическом цикле. Это помогает гибко выстраивать работу, максимально эффективно распределять потоки обработки деталей.

