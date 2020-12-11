Качество продукции и услуг НПП «Опытный завод машиностроения» обеспечивается совокупностью нескольких факторов:
- применением современных технологий и программ проектирования и изготовления;
- использованием специальных высококачественных сталей;
- включением в конструкцию оснастки стандартизированных деталей и узлов высокого качества.
Но главным условием производства компанией высококлассной современной продукции становятся знания и опыт профессионалов.
Предприятие обладает полным технологическим циклом производства, что надежно обеспечивает сервисное сопровождение и обслуживание, в том числе ремонт и восстановление технологической оснастки в течение гарантийного и послегарантийного периода эксплуатации.