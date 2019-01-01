Совсем скоро наступит главный праздник страны, которого все мы с нетерпением ждём - Новый год! И мы в преддверии новогодних торжеств подготовили для наших читателей "Шкатулки предсказаний-2019".



Выберите любую, кликните на неё и посмотрите, что вам нагадает в наступающем году эта шкатулка?



А если не понравится предсказание, то смелее открывайте следующую, и следующую, да хоть все!



И не бойтесь чего-то плохого. Мы приготовили для вас только хорошие, добрые и светлые предсказания. Быть может, какое-то из них натолкнёт вас на мысль, как сделать свою жизнь в 2019-м году интереснее и ярче.



С наступающим Новым годом, друзья!