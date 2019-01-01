Шкатулки предсказаний - 2019
Узнай, что тебя ждёт
Кликни на одно из скрытых предсказаний и узнай, чем порадует тебя год Кабана!
Совсем скоро наступит главный праздник страны, которого все мы с нетерпением ждём - Новый год! И мы в преддверии новогодних торжеств подготовили для наших читателей "Шкатулки предсказаний-2019".

Выберите любую, кликните на неё и посмотрите, что вам нагадает в наступающем году эта шкатулка?

А если не понравится предсказание, то смелее открывайте следующую, и следующую, да хоть все!

И не бойтесь чего-то плохого. Мы приготовили для вас только хорошие, добрые и светлые предсказания. Быть может, какое-то из них натолкнёт вас на мысль, как сделать свою жизнь в 2019-м году интереснее и ярче.

С наступающим Новым годом, друзья!
Шкатулка с предсказанием №1


В новом году ты обретешь
правильные пищевые привычки
и научишься справляться со стрессом
без еды!
А также, благодаря современной косметологии, ты получишь стройное, гармоничное и ухоженное тело!
Шкатулка с предсказанием №2
Вас ждет отдых на Оке в окружении соснового бора в Санатории "Строитель"
Бронируй прямо сейчас и только 25, 26 и 27 декабря сообщи кодовое слово "Предсказания" и получи скидку 50% на любую путевку в 2019 году.
Шкатулка с предсказанием №3
В Новом Году твое здоровье станет крепче, красота и сила преумножатся с медицинским центром «Калужанин»
Покажи на смартфоне или планшете это пожелание и получи скидку 20% на все медосмотры для трудоустройства с 25 декабря 2018 по 15 января 2019 года.
В Новом Году твое здоровье станет крепче, красота и сила преумножатся с медицинским центром «Калужанин»
Покажи на смартфоне или планшете это пожелание и получи скидку 20% на все медосмотры для трудоустройства с 25 декабря 2018 по 15 января 2019 года.
  • Адрес: г. Калуга, ул. Суворова 121.
  • Тел.: +7(4842)777-003
  • www.kaluga-med.ru
Шкатулка с предсказанием №4
В новом году вы обязательно попадете на концерт Лепса, который пройдёт в Калуге
Не любите Лепса? Ну тогда попадите, на того, кого любите! Ищи концерты Калуги в нашей афише. Удобно искать, есть ссылки на сайт продажи билетов.
Шкатулка с предсказанием №5


В Новом году вы заработаете много-много денег!
И никто не отнимет у вас эту прелесть. )