Плюсы и минусы новостроек и «вторички»: гид для покупателя

Электропроводка в домах советской эпохи просто не рассчитана на современные нагрузки: одновременная работа стиральной машины, посудомойки, кондиционера и чайника может запросто привести к замыканию.



Не лучше обстоят дела и с коммуникациями: старые водопроводные и канализационные трубы в любой момент могут преподнести «сюрприз» в виде потопа — как в вашей квартире, так и у соседей.



В итоге, сэкономив на покупке, вы заранее закладываете в бюджет значительную сумму на полную замену проводки, труб и других систем. А если текущий ремонт не соответствует вашим представлениям о комфорте, приготовьтесь к дополнительным расходам: сначала — на демонтаж старой отделки, затем — на трудоёмкое выравнивание стен и потолков, и только после этого — на чистовую отделку.



Но даже создав внутри идеальный интерьер, вы не измените среду за пределами квартиры: в подъезде по-прежнему будут старые коммуникации, а фасад продолжит разрушаться, напоминая о возрасте всего дома.