Плюсы и минусы новостроек и «вторички»: гид для покупателя

Исправить эти недостатки можно лишь одним способом — перепланировкой
Это позволяет сэкономить сотни тысяч рублей за время кредита.
Кроме того, есть перспектива роста цены на квартиру: купив жилье на раннем этапе строительства в развивающемся районе, вы через несколько лет можете обнаружить, что ваша недвижимость значительно выросла в цене.
Проанализировав рынок недвижимости, можно с уверенностью сказать, что вторичное жилье постепенно сдает позиции, проигрывая из-за высоких рисков, морального и физического износа.
Новостройки предлагают не просто стены и крышу над головой, а готовую, продуманную среду для спокойной и качественной жизни.
При этом такая покупка – инвестиция в будущее, которая выгодна не только с финансовой и юридической точек зрения, но и за счет уровня комфорта, который формируется в новых жилых проектах.
Окончательное решение всегда остается за покупателем, то есть за вами. Не торопитесь с выбором, дайте вашему решению «отстояться» и обязательно посоветуйтесь с профессионалом.
Возможно, он подскажет несколько идей, которые изменят ваш первоначальный выбор.