СПРАВОЧНИК НОВОСЁЛА:
СОВЕТЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мечта большинства покупателей при выборе квартиры — минимизировать и без того большие затраты. Так стоит ли платить за услуги риелтора, если всё можно сделать самостоятельно?
Мечта большинства покупателей при выборе квартиры — минимизировать и без того большие затраты. Так стоит ли платить за услуги риелтора, если всё можно сделать самостоятельно?
Риски
На самом деле ничего нереального в этом нет. Но надо помнить, что поиск подходящего варианта, подготовка к сделке и вся сопутствующая бумажная волокита ляжет на ваши плечи, а риск остаться без жилплощади и без денег возрастёт.
Как же сделать правильный выбор? Прежде всего стоит решить, что для вас важнее: экономия бюджета или решение квартирного вопроса без лишних затруднений. Для этого необходимо взвесить все плюсы и минусы, учитывая при этом особенности современного рынка.
Какие этапы придётся пройти в процессе покупки жилья?
Первый шаг: непосредственный поиск нужной квартиры.
Можно искать в Интернете, можно ходить на различные выставки, можно воспользоваться базами вторичного жилья. Но где гарантия, что найденная вами информация соответствует действительности?
Дальше предстоит анализ рынка недвижимости.
На этом этапе нужно изучить все возможные предложения, доступность объектов, их ликвидность. Важно заранее убедиться в надёжности выбранного застройщика, проверить условия договора — если вы не обладаете соответствующими знаниями, то на этом этапе консультации со специалистом не избежать.
Следующий шаг — ­осмотр жилплощади.
Вам необходимо внимательно проверить квартиру и оценить её состояние. Важно всё: водоснабжение, канализация, отопление, электрика. Не стоит ­забывать о расположении дома, о наличии парковки, близости детских садов, школ, больниц, магазинов. Если вы покупаете жильё на вторичном рынке, то стоит заранее узнать, почему квартиру продают.
Тонкие вопросы
Далее следуют проверка юридической чистоты и подготовка документов для сделки. Этот шаг точно стоит ­поручить опытному юристу: не имея юридического образования, человек с трудом разберётся (если у него вообще это получится) через всевозможные правовые тонкости этого ­процесса и вряд ли сможет проверить подлинность документов.
Завершающим этапом станет заключение сделки и подписание акта приёма­передачи. Покупатель подписывает договор, производит расчёт, регистрирует права на недвижимость в Росреестре, а затем подписывает акт приёма. После этого — при условии, что к застройщику или продавцу нет никаких претензий, — покупателя можно поздравить с удачной сделкой.
Выводы
Так обязательно ли вообще обращаться к риелтору? Конечно, нет. Процесс поиска жилья можно сравнить с капитальным ремонтом: кто-­то может проделать все необходимые работы самостоятельно, но есть и те, кто прибегает к услугам специалистов. В последнем случае времени уходит меньше, а результат зачастую более качественный. Минус для покупателя один — за это приходится платить.
Конечно, на рынке риелторов тоже встречаются недобросовестные кадры, поэтому тщательно выбирайте специалиста и чётко прописывайте все условия сотрудничества, чтобы результат работы не разочаровал.
Покупка квартиры — непростая задача, поэтому помощь профессионала на всех этапах сделает её решение максимально комфортным для вас. ◘
ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
В Калуге работают десятки крупных и мелких компаний, занимающихся сделками с недвижимостью. Обращение в агентство – действительно, быстрый и выгодный способ решения жилищного вопроса. Важно выбрать надёжного партнёра.
Сегодня положение на рынке недвижимости сложное. Резкое снижение курса
рубля заметно всколыхнуло весь рынок,
и в этой ситуации главное – не поддаваться панике, а взвешенно всё
проанализировать.
Сценарии дальнейшего развития событий в немалой степени будут зависеть
от мер поддержки государства и реакции банков на изменения.
Вполне вероятно в краткосрочной перспективе повышение банками ипотечных
ставок, но вряд ли оно будет резким – не более чем на 1,5%. Также
вероятна поддержка государства для сдерживания ставок и для дальнейших
мер стимулирования строительной отрасли. При таком развитии событий
вполне реален постепенный рост стоимости недвижимости.
В любом случае рынок недвижимости достаточно инертен и не может меняться
так же быстро, как курс рубля.
А чтобы совершить удачную покупку, нужно обратиться за помощью к
профессионалам. «Китеж» всегда нацелен на качественную работу и на
конечный результат. Компанию отличает индивидуальный, внимательный
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народного голосования «Комсомольской правды» АН «Китеж» становится
«Брендом года» – калужане ему доверяют.

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Советы новосёлу: не спешите хвататься за молоток
И вот свершилось! Вы получили заветные ключи от своей квартиры в новом доме. Можно строгать оливье, накрывать на стол и звать гостей — новоселье! Или ещё рано?
Увы, сначала придётся как следует повозиться с ремонтом, чтобы ваша квартира стала по-настоящему комфортной, уютной и, главное, вашей. Именно на этом этапе можно разбудить спавшего (или всегда бодрствующего) внутреннего фантазёра-­дизайнера и превратить безликое помещение в тот самый дом, который ваша крепость. Благо реализовать все свои планы и мечты намного проще в новом помещении с новыми коммуникациями, чем перекраивать под свой вкус вторичку.

Семь раз отмерь
Однако не стоит от радости терять голову. Парадокс в том, что именно теперь следует проявить разумную сдержанность и осторожность, чтобы избежать многих проблем в будущем. Прежде чем схватите молоток и пойдёте прибивать к стенам полки, стоит сначала внимательно осмотреться вокруг и разобраться, в каком состоянии вы получаете своё будущее жильё.
Проверьте наклон пола и стен, работу вентиляции, качество труб и швов, электрику, чтобы понимать свой «стартовый набор». Основываясь на этом, постарайтесь заранее определить порядок работ, которые хотите проводить, и следуйте своему плану.
Совет от «опытных» новосёлов: сразу заменить личинку замка на входной двери, весь замок или всю дверь (в зависимости от качества оной). Так вы будете уверены, что к вам никто не попадёт с помощью консервного ножа или внезапно всплывшего дубликата ключей.
Если вам не терпится въехать в новый дом как можно скорее, то ремонт квартиры-­новостройки стоит планировать с учётом ожидаемой усадки. В течение первых двух-­трёх лет после сдачи объекта может проявиться деформация стен и других поверхностей, а небольшие перекосы и маленькие трещины — заметно испортить дорогую отделку. Советы экспертов — либо сделать вначале «черновой» ремонт, а капитальный отложить на несколько лет, либо подбирать эластичные материалы, подходящие в таких условиях.

Считаем розетки
Флизелиновые обои или гладкий флизелин перед покраской, армирующая сетка, навесные пластиковые панели, линолеум, натяжные потолки — возможно, это покажется не самым выигрышным решением. Однако именно эти материалы, по мнению экспертов, помогут перенести возможные испытания первых лет жизни в новостройке без особых финансовых потерь в будущем.
Стоит сразу уточнить, хватает ли вам имеющегося количества розеток и выходов для освещения. Усадка дома никак не скажется на электрической разводке, так что эти работы можно делать сразу на долгий срок.

Трубы не прятать!
Что касается канализации и сантехники, то имеет смысл сразу проверить её на соответствие проектным отметкам. Ещё один совет от экспертов — точно не стоит прятать трубы (в том числе стояки) в стены. Причина всё та же: дом усаживается, и труба может потечь, причём есть вероятность, что вы об этом даже не узнаете.
Нюансов в ремонте очень много, поэтому, если вы не вполне уверены, что сможете самостоятельно всё распланировать и рассчитать, стоит обратиться к профессио­налам. Рекомендации специалистов помогут учесть все особенности вашего дома мечты, сделать грамотную планировку и выбрать подходящие отделочные материалы.
Рынок недвижимости:
мифы и реальность
Нередко оформлению любой сделки
с недвижимостью мешает только одно
препятствие — психологический фактор,
который связан со страхом.

Все мы слышали множество историй, когда покупка квартиры оборачивалась потерей времени и множеством хлопот. Но так ли оправданы наши страхи? Может быть, все эти страшные истории – всего лишь устаревшие мифы? Давайте разберёмся, стоит ли верить самым распространённым из них, связанным с покупкой недвижимости.

Миф 1. Покупка квартиры – дело долгое и очень
хлопотное
Первое, что приходит в голову, когда мы обдумываем вероятность покупки квартиры, – как же много сил и времени надо на это потратить! Выбор нужного варианта, походы по инстанциям, очереди и заполнение кипы документов. А если нужно оформлять ипотеку, то к вышеперечисленному добавляется выбор банка, нужной ипотечной программы, и снова – бумаги, подписи, печати. Конечно, от такой перспективы желание приобрести недвижимость хочется отложить на неопределённый срок.
На самом деле покупку квартиры можно совершить легко и быстро. В компании «Этажи» не только подберут подходящий вариант, но и оформят сделку по принципу одного окна: клиенту не нужно обивать пороги разных инстанций, так как все необходимые специалисты работают в одном офисе.
Кроме того, «Этажи» ведут полное и бесплатное сопровождение клиента от идеи взять ипотеку до выплаты последнего рубля по кредиту. У компании – более 70 банков-партнёров, и подать заявку можно дистанционно сразу во все банки по одной анкете и единому пакету документов.
Миф 2. Купить квартиру – слишком дорогое удовольствие
Никто не спорит с тем фактом, что на покупку недвижимости нужна солидная сумма. Однако зачастую мы преувеличиваем «масштабы катастрофы», думая, что в процессе оформления сделки изначальная цена может вырасти чуть ли не в полтора раза. Если к приобретению жилья подходить грамотно и сотрудничать с компанией «Этажи», то можно сэкономить и даже получить выгоду. Не верите?
Предположим, человек собирается покупать квартиру в новостройке. Первая мысль – обратиться напрямую к застройщику. Однако клиент «Этажей» и так купит её по выгодной цене, ведь «Этажи» и застройщики – партнеры, и цены у нас единые.
При оформлении ипотеки на вторичное жильё или квартиру в новостройке клиент «Этажей» может хорошо сэкономить, так как компания предоставляет скидки от банков на ипотечную ставку, а скидка на страхование недвижимости достигает 50%.
Все услуги «Этажей» при покупке новостройки от застройщика бесплатны. Также в компании есть база эксклюзивных предложений – квартиры от подрядчиков.

Миф 3. «Я сам могу оценить все риски, связанные с покупкой
квартиры»
Сделка с недвижимостью требует знания всех тонкостей законодательства. Встречаются квартиры с обременением, унаследованные, в долевой собственности с несовершеннолетними, с долгами и прочее... Всегда много нюансов. Даже проверив квартиру на этапе подбора, вы не получите 100%-ной гарантии. При этом в зоне риска может оказаться как покупатель, так и продавец.
«Этажи» – компания, которая отвечает за результат. Каждому покупателю вторичной и загородной недвижимости «Этажи» дарят сертификат «Гарантия безопасности сделки». При необходимости юристы компании бесплатно защитят интересы клиента в суде. Таким образом, клиент «Этажей» получает 100%-ную юридическую защиту.
Как видим, не следует доверять мифам и уж точно не нужно поддаваться своим страхам. На деле пугающая реальность может обернуться большой удачей – лёгкой и выгодной покупкой квартиры.
Для поиска недвижимости вы можете воспользоваться нашим сайтом и мобильным приложением «Этажи». Компания «Этажи» осуществляет свою деятельность не только в Калуге, но и более чем в 100 городах России и за рубежом.
Адрес: Калуга, ул. Кирова, 21А
Телефон: 8(4842)40-44-40
https://kaluga.etagi.com