СПРАВОЧНИК НОВОСЁЛА:

Увы, сначала придётся как следует повозиться с ремонтом, чтобы ваша квартира стала по-настоящему комфортной, уютной и, главное, вашей. Именно на этом этапе можно разбудить спавшего (или всегда бодрствующего) внутреннего фантазёра-­дизайнера и превратить безликое помещение в тот самый дом, который ваша крепость. Благо реализовать все свои планы и мечты намного проще в новом помещении с новыми коммуникациями, чем перекраивать под свой вкус вторичку.



Семь раз отмерь

Однако не стоит от радости терять голову. Парадокс в том, что именно теперь следует проявить разумную сдержанность и осторожность, чтобы избежать многих проблем в будущем. Прежде чем схватите молоток и пойдёте прибивать к стенам полки, стоит сначала внимательно осмотреться вокруг и разобраться, в каком состоянии вы получаете своё будущее жильё.

Проверьте наклон пола и стен, работу вентиляции, качество труб и швов, электрику, чтобы понимать свой «стартовый набор». Основываясь на этом, постарайтесь заранее определить порядок работ, которые хотите проводить, и следуйте своему плану.

Совет от «опытных» новосёлов: сразу заменить личинку замка на входной двери, весь замок или всю дверь (в зависимости от качества оной). Так вы будете уверены, что к вам никто не попадёт с помощью консервного ножа или внезапно всплывшего дубликата ключей.

Если вам не терпится въехать в новый дом как можно скорее, то ремонт квартиры-­новостройки стоит планировать с учётом ожидаемой усадки. В течение первых двух-­трёх лет после сдачи объекта может проявиться деформация стен и других поверхностей, а небольшие перекосы и маленькие трещины — заметно испортить дорогую отделку. Советы экспертов — либо сделать вначале «черновой» ремонт, а капитальный отложить на несколько лет, либо подбирать эластичные материалы, подходящие в таких условиях.



Считаем розетки

Флизелиновые обои или гладкий флизелин перед покраской, армирующая сетка, навесные пластиковые панели, линолеум, натяжные потолки — возможно, это покажется не самым выигрышным решением. Однако именно эти материалы, по мнению экспертов, помогут перенести возможные испытания первых лет жизни в новостройке без особых финансовых потерь в будущем.

Стоит сразу уточнить, хватает ли вам имеющегося количества розеток и выходов для освещения. Усадка дома никак не скажется на электрической разводке, так что эти работы можно делать сразу на долгий срок.



Трубы не прятать!

Что касается канализации и сантехники, то имеет смысл сразу проверить её на соответствие проектным отметкам. Ещё один совет от экспертов — точно не стоит прятать трубы (в том числе стояки) в стены. Причина всё та же: дом усаживается, и труба может потечь, причём есть вероятность, что вы об этом даже не узнаете.

Нюансов в ремонте очень много, поэтому, если вы не вполне уверены, что сможете самостоятельно всё распланировать и рассчитать, стоит обратиться к профессио­налам. Рекомендации специалистов помогут учесть все особенности вашего дома мечты, сделать грамотную планировку и выбрать подходящие отделочные материалы.

