да будет свет!

Калужские магазины осветительных приборов, откуда не уйдёшь пустым

В современном мире уют в доме зависит от освещения. Красивый торшер дополнит интерьер, а правильно подобранные светильники предадут неповторимый стиль любому помещению. Именно поэтому дизайнеры выделяют работу со светом в отдельное искусство.

Современная световая индустрия предлагает покупателям огромный выбор осветительных приборов. В ход идет не только красивый дизайн, но и функциональность. Всё зависит только от фантазии и целей в каждом конкретном дизайнерском решении.

Нужно ли управлять освещением дистанционно, или лампа будет реагировать на движение? Есть светильники, которые даже подстраиваются под режим восхода и захода солнца!

Отечественный рынок световой индустрии настолько богат и разнообразен, что покупатель теряется в поиске нужного ему товара. Он тратит огромное количество времени на походы по магазинам в поисках заветного зеленого бра с белыми цветочками.

Чтобы сэкономить на забег по городу, мы нашли лучшие предложения от световых магазинов нашего города, которые работают с качественными товарами проверенных производителей из ведущих стран.
лучшее для земляков

СВЕТОРИЯ

Здесь есть всё, что вам нужно
Представляем вашему вниманию один из самых крупных в Калуге специализированных магазинов по продаже светотехнических изделий - СВЕТОРИЯ.

Здесь искренне стараются помочь каждому человеку, столкнувшемуся с многообразием решений, предлагаемых современной светотехнической индустрией. Главное, что отличает СВЕТОРИЮ от других магазинов - это лояльность и индивидуальный подход к каждому покупателю.

Сотрудники магазина СВЕТОРИЯ - это команда единомышленников, экспертов в области света, главной целью которых является помощь при выборе осветительных приборов.

В ассортименте магазина более чем 8000 моделей имеются в наличии и еще более 24 000 моделей можно заказать.

- В нашем магазине вы найдете светотехнические товары под любой бюджет, под различный стиль и интерьер, - говорят сотрудники СВЕТОРИИ. - На основании такого огромного ассортимента и индивидуального подхода, нас выбирают как простые граждане, так и дизайнеры, архитекторы, художники по свету и другие первоклассные специалисты нашего города. А мы в свою очередь предлагаем обширную программу лояльности для постоянных покупателей и социальные скидки для определенных групп граждан.

Также СВЕТОРИЯ предлагает сервисные услуги:

Примерка
Вы можете взять товар на примерку, и без проблем вернуть его, если он вам не подошел.
Доставка
СВЕТОРИЯ доставит выбранный вами товар в любую точку города и области.
Монтаж
Сотрудники магазина с легкостью произведут монтаж любой люстры в удобное для вас время.
Обслуживание
Гарантийное и постгарантийное обслуживание электротехнических приборов.

Где найти СВЕТОРИЮ:
  • г. Калуга, ул. Глаголева, д. 19.
Телефоны:
  • Отдел Электрика 58-94-17
  • Отдел Обои 55-39-06
  • Отдел Люстр 59-14-29
Часы работы:
  • в будние дни 9:00 до 20:00
  • в выходные с 10:00 до 19:00
Скидки - есть, их не может не быть

Магазины «Русские гвозди»

Цены для того и существуют, чтобы их резать.
Всем, кто решил сделать свой дом светлее и уютнее, магазины «Русские гвозди» с момента своего основания и по сей день предлагают светильники на любой вкус и кошелёк:

  • для экстерьеров и интерьеров
  • настенные
  • потолочные
  • напольные
  • стеклянные и хрустальные
Все они способны осветить и зрительно расширить любые площади.

«Русские гвозди» предлагают широкий ассортимент светильников, подвесов, торшеров, бра, настольных ламп. В общем, всё, что нужно для создания собственного уникального интерьера.

- Если ассортимент светильников из наличия будет недостаточен, быстро и оперативно привезем понравившийся Вам светильник под заказ, - обещает руководство «Русских гвоздей».

Этой осенью, с 17 по 30 сентября магазины «Русские гвозди» помогут сделать Ваш дом светлее и уютнее со СКИДКОЙ 25% на все интерьерное освещение.

В магазинах «Русские гвозди» представлены светильники и светодиоды отечественных и зарубежных брендов, которые давно зарекомендовали себя как производители качественной и современной продукции.

Например, имеются в наличие управляемые светодиодные светильники Estares серии Astrella.

Astrella - это отличная современная альтернатива люстре. Каждый такой светильник оснащен светодиодами Edisson и функциональным блоком питания, который регулирует яркость света от 10 до 100%, меняет цвет свечения от теплого до и даже имеет функцию «Ночник» - с минимальным энергопотреблением.

Производитель использовал в них современные материалы корпуса и универсальный дизайн. Поэтому Astrella подойдет под любой интерьер - от классики до модерна.

Этими светильниками можно управлять, не вставая с дивана или рабочего места - при помощи дистанционного пульта.

Где найти «Русские гвозди»:
Магазин на Гагарина:
  • ул. Гагарина, 8,
  • Телефон: (4842) 77-00-77.
Магазин на Грабцевском шоссе:
  • Грабцевское шоссе, 4Б.
  • Телефон: (4842) 909-100.
Сайт: russkie-gvozdi.ru
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