Калужские магазины осветительных приборов, откуда не уйдёшь пустым

Всем, кто решил сделать свой дом светлее и уютнее, магазины «Русские гвозди» с момента своего основания и по сей день предлагают светильники на любой вкус и кошелёк:
- для экстерьеров и интерьеров
- настенные
- потолочные
- напольные
- стеклянные и хрустальные
Все они способны осветить и зрительно расширить любые площади.
«Русские гвозди» предлагают широкий ассортимент светильников, подвесов, торшеров, бра, настольных ламп. В общем, всё, что нужно для создания собственного уникального интерьера.
- Если ассортимент светильников из наличия будет недостаточен, быстро и оперативно привезем понравившийся Вам светильник под заказ, - обещает руководство «Русских гвоздей».
Этой осенью, с 17 по 30 сентября магазины «Русские гвозди» помогут сделать Ваш дом светлее и уютнее со СКИДКОЙ 25%
на все интерьерное освещение.
В магазинах «Русские гвозди» представлены светильники и светодиоды отечественных и зарубежных брендов, которые давно зарекомендовали себя как производители качественной и современной продукции.
Например, имеются в наличие управляемые светодиодные светильники Estares серии Astrella
.
Astrella - это отличная современная альтернатива люстре. Каждый такой светильник оснащен светодиодами Edisson
и функциональным блоком питания, который регулирует яркость света от 10 до 100%, меняет цвет свечения от теплого до и даже имеет функцию «Ночник» - с минимальным энергопотреблением.
Производитель использовал в них современные материалы корпуса и универсальный дизайн. Поэтому Astrella подойдет под любой интерьер - от классики до модерна.
Этими светильниками можно управлять, не вставая с дивана или рабочего места - при помощи дистанционного пульта.