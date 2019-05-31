топ летних веранд калуги

Оазис в центре городской суматохи, уютный зеленый уголок, живущий своей жизнью, но в ритме родного города. Всё это о тихой и уютной летней веранде ресторана Osteria на Кирова, 7а.



Здесь вы ощутите прохладу в жаркий зной и согреетесь в непогоду. Для гостей разработано специальное авторское меню от шеф-повара ресторана с широким ассортиментом летних блюд, прошедших строгий дегустационный отбор.



Тут вас ждет большой выбор освежающих коктейлей, холодных напитков и лимонадов. В винной карте более 20 видов вина. Так приятно провести обеденное время с прохладным Просекко и римской пиццей.



Тонкая и воздушная пицца приготовлена из муки Скрокьярелла, благодаря которой пицца получается с хрустящей корочкой, легко усваиваемая и неимоверно вкусная.



В Osteria её можно попробовать и с тигровыми креветками, и с ростбифом, и с моченой брусникой. Чтобы вы ни выбрали на обед или ужин, продолжить гастрономическое удовольствие просто необходимо нашим фирменным десертом из мороженого и летних ягод – Семифредо и Ягодный Мильфей.



Наслаждайтесь летом вместе с изысканными блюдами и незабываемой атмосферой ресторана Osteria!

