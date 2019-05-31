топ летних веранд калуги
Где этим летом вкусно покушать или просто приятно посидеть на свежем воздухе. Выбор www.kp40.ru
Календарное лето наступило, хотя самое настоящее пришло в Калугу в этом году необычно рано - уже в мае.

Как следствие, и калужские рестораторы подсуетились заранее и начали открывать летние веранды загодя - уже в середине последнего месяца весны.

Для любителей покушать, перекусить или просто выпить чашечку кофе на свежем воздухе, мы расскажем о том, какие из них заслуживают особого внимания.

Самые интересные летние веранды по версии www.kp40.ru - в нашем обзоре ниже.
Летние веранды в гостиных рядах
В историческом центре города, Гостиных рядах, расположились гастрономические достопримечательности – Кафе «ГастрономЪ» и «Восточный БазаР».

Здесь вас ждут четыре уютные летние веранды с прекрасным видом на центр города, разнообразные блюда европейской, русской и восточной кухонь, сезонные предложения, круглосуточный бар, винотека более 100 позиций вин и быстрая доставка блюд!

Насладитесь вкусными завтраками, бранчами, обедами, блюдами на углях!Проведите вечер в кругу друзей или романтический ужин с видом на исторический центр города! Устройте зажигательную вечеринку в караоке с отличным звуком или вдохновитесь ритмами живой музыки на танцполе!

Отдых на любой вкус в одной локации!
Кафе «ГастрономЪ»
  • открытая кухня
  • Круглосуточный бар
  • Винотека
  • Завтраки
  • Бранчи
  • Деловые обеды
  • Собственное кондитерское производство
  • Караоке
  • VIP-зал
  • Детские мастер-классы
  • Доставка блюд
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Кафе «Восточный БазаР»
  • Мясные блюда на углях, гриле и в тандыре
  • Открытая кухня
  • Бизнес-ланчи
  • Живая музыка
  • Танцпол
  • Деловые обеды
  • Банкетные залы
  • Доставка блюд
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Летняя веранда ресторана Osteria
Летняя веранда ресторана Osteria
Оазис в центре городской суматохи, уютный зеленый уголок, живущий своей жизнью, но в ритме родного города. Всё это о тихой и уютной летней веранде ресторана Osteria на Кирова, 7а.

Здесь вы ощутите прохладу в жаркий зной и согреетесь в непогоду. Для гостей разработано специальное авторское меню от шеф-повара ресторана с широким ассортиментом летних блюд, прошедших строгий дегустационный отбор.

Тут вас ждет большой выбор освежающих коктейлей, холодных напитков и лимонадов. В винной карте более 20 видов вина. Так приятно провести обеденное время с прохладным Просекко и римской пиццей.

Тонкая и воздушная пицца приготовлена из муки Скрокьярелла, благодаря которой пицца получается с хрустящей корочкой, легко усваиваемая и неимоверно вкусная.

В Osteria её можно попробовать и с тигровыми креветками, и с ростбифом, и с моченой брусникой. Чтобы вы ни выбрали на обед или ужин, продолжить гастрономическое удовольствие просто необходимо нашим фирменным десертом из мороженого и летних ягод – Семифредо и Ягодный Мильфей.

Наслаждайтесь летом вместе с изысканными блюдами и незабываемой атмосферой ресторана Osteria!
Ресторан Osteria
  • Настоящая римская пицца из подовой печи
  • Отличное вино по доступной цене
  • Маленькая Италия в Калуге
  • Свежие продукты и классические рецепты
ул. Кирова, 7а 1 этаж
8 (4842) 33-55-55 забронировать стол
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Летняя веранда ресторана
the pub 102
Расположенный недалеко от центра ресторан The Pub102 привлекает своей просторной летней верандой.

Здесь, в расслабляющей тишине и спокойствии, особенно приятно насладиться отменно приготовленным сочным Рибай или Каре баре от шеф-повара ресторана Дмитрия Труханова.

А настоящий релакс подарят всегда освежающие напитки - холодное пиво, коктейли и лимонады. Веранда станет идеальным местом и для легкого бизнес-ланча, и для ярких вечерних встреч с друзьями.

Сегодня это один из лучших ресторанов города с 10-ти летней историей, где всегда можно вкусно и качественно провести время!

The Pub102 – это семья, а семья – это навсегда! Встречаемся на Суворова, 102.
THE PUB 102
http://pub102.ru
ул. Суворова, 102
8 (4842) 561-891 забронировать стол
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патио для мероприятий в отеле Four Points by Sheraton
Для тех, кто хочет организовать необычный праздник на открытом воздухе, отель Four Points by Sheraton предлагает уникальную летнюю площадку - патио на крыше третьего этажа.

Если вы планируете провести вечеринку, день рождения, свадьбу под открытым небом, не выезжая далеко за город, то летнее патио – идеальное место для Вашего мероприятия.

Для гостей разработано специальное летнее меню с широким ассортиментом коктейлей, холодных напитков и лёгких закусок.

Хорошая музыка, приятная атмосфера и весёлая компания – всё, что нужно для незабываемого праздника.
Отель Four Points by Sheraton
www.fourpointskaluga.ru
8 (4842) 500-000
ул. Академика Королева, 16
info@fourpointskaluga.com
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