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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«КОШЕЛЕВ ПАРК»:
вблизи от центра, вдали от городской суеты
Благоустроенная территория
Развитая инфраструктура
Удобное
расположение
«Кошелев - Проект» — надежная строительная компания, которая занимается возведением домов в Калуге с 2012 года. Эти жилые комплексы можно узнать по благоустроенной территории, развитой инфраструктуре и удобному расположению.

Для многих калужан «Кошелев» — это Правый берег, но в этом году началось строительство жилого комплекса «Кошелев Парк» в живописном месте на левом берегу Оки на улице Первых Коммунаров в районе 906 базы. Здесь будут высотные дома переменной этажности. Общая площадь застройки составит 23,3 га.
В гармонии с природой
Современный жилой комплекс расположен в спальном районе с благоприятной экологией. Рядом роща, пруд, который уже облюбовали утки, чистый воздух, много зелени и цветов. Несмотря на это, «Кошелев Парк» находится в 10 минутах езды от центра Калуги. В шаговой доступности уже есть вся необходимая инфраструктура: школа № 28, детский сад № 26, магазины, ТЦ. «Кошелев-Проект» заботится о семьях с детьми, и по мере застройки в новом ЖК появятся собственная школа и еще один детский сад.
Каждый квадратный метр с пользой
Один из самых важных моментов при выборе квартиры – планировка. В «Кошелев Парке» идеальное жилье смогут подобрать большие семьи, молодые пары и те, кто ищет квартиру только для себя.
В жилом комплексе есть просторные трехкомнатные квартиры площадью 77,57 квадратных метров. В них большие лоджии, из которых открывается вид на лесной пейзаж и реку Оку.
Среди двухкомнатных квартир представлены планировки площадью 53,80, 63,07 и 84,68 квадратных метров. Это идеальные варианты для семейных пар и семей с детьми. Важным преимуществом является изолированность всех комнат.
Также в «Кошелев Парке» большой выбор планировок однокомнатных квартир площадью от 37,98 до 42,78 квадратных метров для тех, кому важно, чтобы самое нужное было под рукой. Для каждой квартиры предусмотрено индивидуальное отопление.
Во всех квартирах большие окна и просторные лоджии, поэтому в комнатах светло и всегда свежий и чистый воздух.

Проектировщики создали практичные и функциональные планировки квартир, проанализировав каждый шаг будущих жильцов – от входной двери до обеденного стола, за которым так приятно собраться с самыми близкими людьми.
Каждый метр используется с пользой, вам не придется переплачивать за лишнее пространство или ощущать нехватку места. В эти квартиры захочется возвращаться. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке «White box» или в чистовой отделке «Премиум» на выбор.
Для комфортной жизни
ЖК «Кошелев Парк» — это комфортное жилье, а также продуманная до мелочей уютная городская среда, включающая все необходимое для удобной повседневной жизни. В доме первой очереди строительства на первом этаже для удобства жильцов предусмотрены просторные холлы, помещения для колясок и два лифта. На цокольном этаже будут располагаться 82 просторных кладовых помещения от 2,30 до 9,09 кв. м, в которых удобно хранить сезонные вещи.
Во дворе у жильцов «Кошелев Парка» будут детские и спортивные площадки, просторные парковки, места для отдыха.
«Кошелев - Проект»
Компания «Кошелев-Проект» собрала лучший мировой опыт жилищного строительства и передовых градостроительных практик. Застройщик использует современный подход к строительству жилья.
Доступные цены, собственный банк
Выгодные ипотечные программы
Продуманная система сопровождения клиента
Высокая скорость строительства
Первый дом в ЖК
«Кошелев Парк» планируют
ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.

Сейчас квартиры
можно приобрести с приятными
скидками.
Первый дом в ЖК «Кошелев Парк» планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.

Сейчас квартиры можно приобрести с приятными скидками.
ЖК «Кошелев Парк»:
живите там, где хорошо, благоустроено, комфортно, уютно и практично!
Подробности покупки квартиры в новом ЖК «Кошелев Парк» можно узнать у наших менеджеров по телефону:
8 (4842) 909-600
или в офисе «Кошелев - Проект»
г. Калуга, ул. Гагарина, 6а/47.
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