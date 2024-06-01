В гармонии с природой

Современный жилой комплекс расположен в спальном районе с благоприятной экологией. Рядом роща, пруд, который уже облюбовали утки, чистый воздух, много зелени и цветов. Несмотря на это, «Кошелев Парк» находится в 10 минутах езды от центра Калуги. В шаговой доступности уже есть вся необходимая инфраструктура: школа № 28, детский сад № 26, магазины, ТЦ. «Кошелев-Проект» заботится о семьях с детьми, и по мере застройки в новом ЖК появятся собственная школа и еще один детский сад.