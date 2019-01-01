– Теперь топить не нужно печь, можно просто газ зажечь, – прочитала стихи газовщикам местная жительница Екатерина ЧЕРНОВА.



– Для сельского жителя газ – начало новой жизни. Он стирает грань между деревней и городом. А в плане коммунального комфорта является одним из самых важных жизненных благ. Это радость приходит в наши дома! – рассказывали с улыбками местные жители.



Они признавались, что до того, как провели в село газ, им приходилось экономить на дровах и на газовых баллонах. Ведь и то, и другое нужно не только где-то купить, но и доставить до села.



– Вы знаете, сколько дров уходит зимой, чтобы было тепло?



А как мы, экономя, готовили летом на улице в буржуйках? Но теперь об этом можно позабыть!



Одной из первых к своему дому подвела голубое топливо молодая мама Вера ЧЕКУНЧИКОВА . Именно в её избе уже на газе высокие гости поджарили традиционную яичницу.



Вера Чекунчикова рассказала, что голубое топливо значительно облегчит ей и её двухлетнему малышу жизнь. Больше не нужно вставать ранним утром и растапливать русскую печь.

