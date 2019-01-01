Ещё в три населённых пункта Жуковского района провели долгожданное голубое топливо в рамках Программы газификации регионов РФ, реализуемой ПАО «Газпром».
11 декабря в селе Фёдоровское был настоящий праздник, посвящённый пуску газа в Трубино, Фёдоровское, Подчервино.
В праздничном мероприятии приняли участие руководители области, района. Особенно тепло местные жители встречали главных виновников торжества – строителей газопровода.
По традиции высоких гостей потчевали хлебом-солью. А за-тем учащиеся воскресной школы деревни Кутепово исполнили песни и частушки. В своём выступлении дети не забыли упомянуть, что их деревня пока не газифицирована. Министр строительства и ЖКХ региона Егор ВИРКОВне оставил незамеченными слова детей, пообещав, что вопрос с газификацией Кутепово будет решён в ближайшее время.
– В этом году мы присутствуем на значимом и очень важном для жителей мероприятии. Уже многое сделано в Калужской области. Перспективы на 2019-2020 годы значительные, – отметил Вирков.
– Очень приятно присутствовать на таком событии, которое стало возможным благодаря Программе газификации регионов ПАО «Газпром», инвестором является «Газпроммежрегионгаз». «Газпром» понимает социальную ответственность, которая на него возложена. Хотелось бы отметить работу губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА, который каждый день ставит задачу улучшения качества жизни населения. Теперь люди станут жить в более комфортных условиях, – сказал в своём выступлении гендиректор АО «Газпром газораспределение Калуга» Вячеслав ДМИТРИЕВ.
– Теперь топить не нужно печь, можно просто газ зажечь, – прочитала стихи газовщикам местная жительница Екатерина ЧЕРНОВА.
– Для сельского жителя газ – начало новой жизни. Он стирает грань между деревней и городом. А в плане коммунального комфорта является одним из самых важных жизненных благ. Это радость приходит в наши дома! – рассказывали с улыбками местные жители.
Они признавались, что до того, как провели в село газ, им приходилось экономить на дровах и на газовых баллонах. Ведь и то, и другое нужно не только где-то купить, но и доставить до села.
– Вы знаете, сколько дров уходит зимой, чтобы было тепло?
А как мы, экономя, готовили летом на улице в буржуйках? Но теперь об этом можно позабыть!
Одной из первых к своему дому подвела голубое топливо молодая мама Вера ЧЕКУНЧИКОВА. Именно в её избе уже на газе высокие гости поджарили традиционную яичницу.
Вера Чекунчикова рассказала, что голубое топливо значительно облегчит ей и её двухлетнему малышу жизнь. Больше не нужно вставать ранним утром и растапливать русскую печь.
Строительство объекта «Газопровод межпоселковый от с. Трубино – с. Фёдоровское – д. Подчервино Жуковского района Калужской области» протяжённостью 6,8 км осуществлено за счёт средств ПАО «Газпром».
Уличные сети общей протяжённостью 7,1 км в населённых пунктах, расположенных на трассе межпоселкового газопровода, построены за счёт средств областного бюджета. Таким образом, созданы условия для газификации 300 домовладений в районе.
Сейчас в регионе уровень газификации составил 82%. Власти ставят перед собой амбициозную задачу – провести голубое топливо в каждый дом.