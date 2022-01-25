 
едим правильно

ТОП-4 компаний по доставке еды в Калуге

Современный темп жизни в условиях города часто не оставляет времени на приготовление пищи. В этой ситуации помогут компании, предлагающие доставку готовой еды.

Где и как заказать еды на дом в Калуге?

Мы подготовили для вас ТОП–5 разнообразных сервисов по доставки готовой еды.

Ресторан «Калуга»: вкусно, быстро, удобно

Ресторан «Калуга» расположен в одном здании с торгово-развлекательным комплексом «ХХI век» и исторической гостиницей «Калуга».

Мы рады предложить своим гостям блюда европейской и русской кухни.

По будням с 12:00 до 15:00 вы можете заглянуть в наш ресторан на бизнес-ланч!

В обеденном меню из свежих салатов, домашних супов, разнообразных горячих блюд с гарнирами вы всегда найдете блюдо по вкусу, которое можно заказать отдельно или собрать комплексный обед, что позволит пообедать сытно и недорого.

Мы позаботились об автомобилистах, есть большая парковка за ТРЦ " ХХI век". Первый час - бесплатно, этого времени для обеда хватит с лихвой.

Для тех, кто усердно работает дома или в офисе и не можете оторваться, либо просто решил устроить себе ленивый выходной, есть возможность заказать бесплатную доставку. Мы работаем с сервисами Яндекс.Еда и Delivery Club. Сделайте заказ на сайте или в мобильном приложении одного из наших партнеров и всего через 30-45 минут наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными с любовью.

Доставка осуществляется ежедневно с 12:00 до 22:00
Приглашаем Вас по адресу:

г. Калуга, ул. Кирова, д. 1. вход со стороны гостиницы «Калуга».
Тел.: + 7 (4842) 74-96-77

hotel-kaluga.ru

Рестораны пан-азиатской и японской кухни Miyagi-sushi приветствуют вас!

Если не знаете, что приготовить на ужин или хотите попробовать азиатскую кухню в своём лучшем произведении, то вам просто обязательно следует отправиться к нам в гости.

Наши рестораны готовят с 2017 года, в 2021 году мы создали второй ресторан нового семейного формата «Family».

Там два просторных зала с летним дизайном, летняя веранда и детская зона отдыха. Уникальность нового ресторана ещё и в том, что дети могут сами выбирать себе блюда, по специально разработанному меню для малышей.

Под руководством нашего Шеф-повара проводятся детские мастер классы по приготовлению классических роллов - мы с огромным удовольствием учим новое поколение гастрономическому искусству.

Miyagi-sushi – это отличный и разнообразный выбор меню:

  • Роллы (запеченные, теплые, от Шефа)
  • Гунканмаки
  • Супы
  • Салаты
  • Горячие блюда и закуски
  • Напитки
И многое другое.
В состав наших блюд входят исключительно свежие и качественные продукты, ведь мы дорожим нашими гостями.

Miyagi-sushi – это больше, чем рестораны, это:

  • Сервис
  • Качество
  • Безопасность
  • Комфорт

Специально для клиентов, которые придерживаются здорового питания, нашим Шеф-поваром было разработано специальное меню: низкокалорийные блюда, которые не содержат жиров и углеводов.

А так же каждый сезон наша команда занимается собственным производством безалкогольных напитков и лимонадов. Тебе точно стоит к нам заглянуть !
Ждем вас в наших ресторанах по адресам:

  • ул. Генерала Попова, д.11
  • ул. Кропоткина, д. 4

Режим работы :
  • Ежедневно с 11:00
  • Пн-Чт, Вс до 23:00;
  • Пт-Сб и праздники до 00:00
+7 (4842) 210-210

Наш сайт: miyagi-sushi.ru
Бесплатная доставка при заказе от 600 рублей
  • Скидка 20% на самовывоз*
  • Японская и Паназиатская кухня
  • Быстрая доставка
  • Высокое качество продуктов
*скидка распространяется только в Miyagi-sushi family на ул. Генерала Попова, д.11
VK
Instagram
ЭкспертПекарница
То, что мы делаем, мы делаем лучше всего
Наша миссия-сохранять наследие русской кухни, наш девиз – традиции и качество! Время идет, а качество и вкус наших пирогов остаются неизменными. Наша команда создает кулинарные шедевры и совершенствует свое мастерство.

Мы не только сохраняем верность классическим рецептам, но и идем в ногу со временем: осваиваем технологии изготовления современных пирогов и сами создаем новые стандарты.

Преимущества наших пирогов: начинки больше, чем теста. Наши начинки вкусны сами по себе, а в сочетании с нашим фирменным тестом еще вкуснее.

Наши пироги на песочном тесте, используем только натуральное и качественное сливочное масло жирностью 82,5 %, сметану, изготовленное по гост.
Мы печем каждый домашний пирог на заказ. Только получив вашу заявку, мы приступаем к приготовлению – специально для вас. Это позволяет выполнить два исключительно важных условия: во-первых, вы получите свежую выпечку, во-вторых, теплую, благодаря чему сможете оценить задуманный нами вкус.

Вкус, качество и безопасность пирогов зависят от множества факторов – от исходных продуктов, соблюдения технологий и санитарных норм приготовления и хранения, следования технологическим картам, соответствия принятым стандартам компании.

Наши пироги мы выпекаем, для того чтобы сделать их удобными во множестве ситуаций: прекрасно подойдет наша выпечка для дня рождения, наши пироги можно поставить на свадебный стол, насладиться вкусом в домашней атмосфере, взять с собой на пикник, в гости и даже подарить. Наша выпечка – для всех. Нас выбирают, когда хотят побаловать себя пирогами и своих гостей, родных и близких, своих друзей, а также коллег.

ЭкспертПекарница – высокопрофессиональный персонал, современное оборудование и традиционные рецепты – гарантия качества и превосходного вкуса нашей продукции.
Наш адрес:
Калуга, Грабцевское шоссе, д. 20
помещение 15
Тел. +7(953)313 25-21,

Часы работы
Пн - Вс: с 08.00 до 20.00
Доставка: 08.00 до 17.30

Сайт:
pirog-kaluga.ru
Facebook
VK
Instagram
В «Мистер ЧУ» доступно, креативно и немножко сказочно
В «Мистер ЧУ» доступно, креативно и немножко сказочно
Мистер Чу младший незаконный сын короля Непала Притхви.

Трон ему никак не светил, но он нашел себе занятие не совсем "королевское"- стряпня. Он любил путешествовать и знакомится с кухнями разных стран. Благодаря своему доброму сердцу и любопытству Мистер Чу стал желанным гостем в ресторанах Юго-Восточной Азии.

Шеф-повара и бармены с удовольствием делились своими рецептами. Мистер Чу оставил увесистую рукопись с рецептами, которые он собрал во время своих путешествий. Самые, на наш взгляд, вкусные блюда из нее мы вам предлагаем в нашем кафе.
Добро пожаловать в Городское кафе "Мистер Чу" на Кирова, 74! Мы готовы поразить каждого гурмана разнообразием блюд европейской и паназиатской кухни.

Попробуйте наши изыски из морепродуктов, суши и роллы, фирменную лапшу с вкуснейшими соусами! Уверены, Вы захотите вернуться снова и снова.
Наш адрес
Ул. Кирова, 74

Бронирование столов по телефону: 795-955

Или на сайте: sushi-kaluga.ru
Facebook
VK
Instagram