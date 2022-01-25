ТОП-4 компаний по доставке еды в Калуге

Ресторан «Калуга» расположен в одном здании с торгово-развлекательным комплексом «ХХI век» и исторической гостиницей «Калуга».



Мы рады предложить своим гостям блюда европейской и русской кухни.



По будням с 12:00 до 15:00 вы можете заглянуть в наш ресторан на бизнес-ланч!



В обеденном меню из свежих салатов, домашних супов, разнообразных горячих блюд с гарнирами вы всегда найдете блюдо по вкусу, которое можно заказать отдельно или собрать комплексный обед, что позволит пообедать сытно и недорого.



Мы позаботились об автомобилистах, есть большая парковка за ТРЦ " ХХI век". Первый час - бесплатно, этого времени для обеда хватит с лихвой.



Для тех, кто усердно работает дома или в офисе и не можете оторваться, либо просто решил устроить себе ленивый выходной, есть возможность заказать бесплатную доставку. Мы работаем с сервисами Яндекс.Еда и Delivery Club. Сделайте заказ на сайте или в мобильном приложении одного из наших партнеров и всего через 30-45 минут наслаждайтесь вкуснейшими блюдами, приготовленными с любовью.



Доставка осуществляется ежедневно с 12:00 до 22:00

