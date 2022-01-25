ТОП-4 компаний по доставке еды в Калуге

Если не знаете, что приготовить на ужин или хотите попробовать азиатскую кухню в своём лучшем произведении, то вам просто обязательно следует отправиться к нам в гости.
Наши рестораны готовят с 2017 года, в 2021 году мы создали второй ресторан нового семейного формата «Family».
Там два просторных зала с летним дизайном, летняя веранда и детская зона отдыха. Уникальность нового ресторана ещё и в том, что дети могут сами выбирать себе блюда, по специально разработанному меню для малышей.
Под руководством нашего Шеф-повара проводятся детские мастер классы по приготовлению классических роллов - мы с огромным удовольствием учим новое поколение гастрономическому искусству.Miyagi-sushi – это отличный и разнообразный выбор меню:
- Роллы (запеченные, теплые, от Шефа)
- Гунканмаки
- Супы
- Салаты
- Горячие блюда и закуски
- Напитки
И многое другое.