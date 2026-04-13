Продолжением этой истории становится 25-метровый мурал на фасаде здания на улице Болдина, 22.



На стене разворачивается образ, в котором сочетаются хрупкость и сила. Молодая девушка словно вырастает из пространства, растворяясь в потоках света и цвета.



Её взгляд устремлён вверх — не к конкретной точке, а к идее, к горизонту.



Линии вокруг неё текут, как потоки воздуха или космической пыли, создавая ощущение непрерывного движения. Цвета переливаются: от глубоких, почти ночных оттенков к светлым, сияющим акцентам, будто на границе рассвета.



Этот мурал не просто украшает фасад — он задаёт настроение. Он говорит о стремлении к открытиям, о внутренней энергии, которая толкает человека вперёд.



О желании создавать новые миры — не только в космосе, но и здесь, в городе.