Лифт в космос
как DOGMA создаёт арт-объекты из повседневного
В Калуге появился новый арт-объект, который превращает привычное пространство в точку старта.

Ко Дню космонавтики федеральный девелопер DOGMA создал масштабную картину в лифтовой зоне бизнес-центра на улице Болдина Офисное утро здесь начинается не только с привычного кофе, но и с фото у нового арт-объекта.

Это не просто картина на стене — это пролог к большому проекту, в котором космос становится частью городской жизни. Ведь до этого здесь было ничем непримечательно безликое пространство, коих множество в разных бизнес-центрах.
Космодром Калуга
DOGMA строит не просто дома — она формирует новую городскую среду.
Чтобы увидеть будущее, достаточно нажать кнопку лифта, подняться наверх. Именно на этой простой идее и построена концепция нового арт-пространства.

Стены лифтового холла бизнес-центра растворяются в космическом пейзаже: звёзды рассыпаются по тёмному фону, планеты зависают в безмолвии, а где-то вдали прорезает пространство ракета — символ старта, импульса, решимости.

Между лифтовыми дверьми — фигура космонавта, стоящего на поверхности чужой планеты. Он не спешит. Он смотрит вперёд — туда, где начинается неизведанное.

Особая деталь — сами лифтовые двери, оформленные так, будто за ними открываются разные миры. За одной — электрические разряды в фиолетовой глубине космоса, за другой — марсианские пейзажи с огненными отблесками.
Искусство, открытое городу
К созданию масштабной картины привлекли калужских художников — тех, кто чувствует ритм города и умеет говорить с ним на одном языке.

Сегодня сюда может прийти каждый — не только сотрудники бизнес-центра. Пространство стало открытым для всех, кто хочет увидеть арт-объект, сделать фотографии и на несколько минут погрузиться в особую атмосферу космоса.

И в этом — важная миссия проекта: сделать искусство частью повседневности, вписать его в привычные маршруты.
Энергия, застывшая в движении
Продолжением этой истории становится 25-метровый мурал на фасаде здания на улице Болдина, 22.

На стене разворачивается образ, в котором сочетаются хрупкость и сила. Молодая девушка словно вырастает из пространства, растворяясь в потоках света и цвета.

Её взгляд устремлён вверх — не к конкретной точке, а к идее, к горизонту.

Линии вокруг неё текут, как потоки воздуха или космической пыли, создавая ощущение непрерывного движения. Цвета переливаются: от глубоких, почти ночных оттенков к светлым, сияющим акцентам, будто на границе рассвета.

Этот мурал не просто украшает фасад — он задаёт настроение. Он говорит о стремлении к открытиям, о внутренней энергии, которая толкает человека вперёд.

О желании создавать новые миры — не только в космосе, но и здесь, в городе.
«Космопарк»: архитектура, вдохновлённая вселенной
Арт-объекты становятся визуальным ключом к пониманию более масштабного проекта — жилого квартала «Космопарк».

Он расположен на левом берегу Оки — в месте, где когда-то зарождались идеи, изменившие представление человечества о космосе. Это не просто география, это символическая точка. Здесь прошлое встречается с будущим.

Архитектурная концепция квартала отсылает к устройству солнечной системы. Каждая очередь домов получит свою «планету» — Луну, Марс, Меркурий — и соответствующую цветовую гамму.

Это создаёт ощущение целостности и одновременно разнообразия: как будто город превращается в собственную маленькую вселенную.
Пространство, где хочется жить
Однако «Космопарк» — это не только идея, но и комфорт. Ленинский район, близость к центру, удобная транспортная доступность делают его практичным выбором для жизни.

Здесь всё продумано до деталей:
  • прогулочный бульвар для неспешных вечеров
  • закрытые дворы, наполненные зеленью,
  • спортивные и игровые зоны
  • инфраструктура в шаговой доступности.
  • до аэропорта — всего 15 минут, до вокзалов — не более получаса.

Город становится ближе, а жизнь — удобнее. Но главное — атмосфера. Здесь есть пространство для вдохновения.

Для того самого взгляда вверх, который задаёт мурал.
Город как точка старта
Проект DOGMA — это не просто девелопмент в привычном смысле. Это попытка переосмыслить, каким может быть город. Добавить в него не только квадратные метры, но и смыслы.

Калуга всегда была местом, где мечты о космосе становились реальностью.

Сегодня эта традиция получает новое продолжение — в архитектуре, в искусстве, в деталях повседневной жизни.
