.... от и пролетели целых семь лет с тех пор, как главный человек в вашей семье появился на свет. Пора готовить будущего школьника ко Дню знаний.

В «Кошелев-Проект» из года в год открывается рекордное количество первых классов в каждом образовательном учреждении. Для примера: только в этом году их было 10! Но грандиозные мощности школы — не единственное ее отличие от других общеобразовательных учреждений города.

Ученики с 1 по 11 класс учатся в одном здании, для каждого звена предусмотрены отдельный вход и свое крыло. Холлы младшей школы легко отличить от всех остальных: здесь всё яркое, увлекательное и познавательное.

