....ак же стремительно несется время: ваш малыш уже подросток, который сам делает д/з и задумывается о профессии. Не успеешь оглянуться, как придет время выпускных и вступительных экзаменов. Но у родителей, живущих в «Кошелев-Проект», нет опасений о прогулах и двойках: школьники сами стремятся к знаниям и спешат на занятия. Просто потому, что учиться тут — одно удовольствие.
Достаточно заглянуть в предметные классы и убедиться, почему. В каждом кабинете есть проектор, мультимедийный экран, ноутбуки, новые учебники и пособия. Класс по биологии, класс по физике, химии и ОБЖ: дети получают знания по теории и применяют их на практике.