Кликайте по стикерам —
и узнаете про возможности
каждого этапа.
Кликайте по стикерам —
и узнаете про возможности
каждого этапа.
Представьте, что ваш младший без уговоров собирается в садик утром, а старший без напоминаний торопится на уроки. Для жителей «Кошелев-Проект» это не фантазии, а счастливые будни. Здесь построили такие детские сады и школу, в которые ребятам не захочется проспать. А развиваться творчески и физически, получать новые знания и умения можно непрерывно с двух лет и до последнего звонка.
ДЛЯ ЯСЛЕЙ
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Для самых маленьких
ЯСЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ДЕТСКИХ САДАХ
....е успели родители оглянуться, как их чадо уже не младенец, а вполне самостоятельный непоседа. Кроха уверенно ест ложкой, ежедневно пополняет словарный запас и всячески познает мир вокруг. Да и маме уже хочется выйти из декрета… Раньше решать вопрос пришлось бы с привлечением бабушек и дедушек, нянь и частных «развивашек». Сейчас в садах «Акварель» и «Кораблик», что находятся в «Кошелев-Проект», есть ясельные группы для малышей 2–3 лет. Оба садика находятся в микрорайоне, что очень удобно для родителей.
На всей территории детского сада работает система видеонаблюдения
Н
....е успели родители оглянуться, как их чадо уже не младенец , а вполне самостоятельный непоседа. Кроха уверенно ест ложкой, ежедневно пополняет словарный запас и всячески познает мир вокруг. Да и маме уже хочется выйти из декрета… Раньше решать вопрос пришлось бы с привлечением бабушек и дедушек, нянь и частных «развивашек». А сейчас в садах «Акварель» и «Кораблик», что находятся в «Кошелев-Проекте», есть ясельные группы для малышей 2–3 лет. Оба садика находятся в микрорайоне, что очень удобно для родителей.
На всей территории детского сада работает система видеонаблюдения
Н
....аждый уголок в детском саду задействован по своей тематике: от правил ПДД до пожарной безопасности, бизиборды, наборы с кинетическим песком. В каждой группе есть спальня для тихого часа и особенный санузел. В нём очень низко установлены миниатюрные раковины, вместо унитазов - "именные" горшки.

«Кошелев-Проект» уверенно растет, вместе с тем прибывает и количество новоселов, в том числе самых маленьких. Но мест в яслях должно хватить всем: уже в следующем году молодых родителей ждет подарок. В микрорайоне появится еще один детский сад, в котором, как и в остальных, будут ждать ребят младшего дошкольного возраста.
Много внимания уже в ясельных группах уделяют развитию способностей ребят. В детском саду есть просторный спортзал с мягким покрытием и различными спортивными снарядами и тренажерами, музыкальная гостиная с инструментами и мультимедийным экраном, кабинет психолога и логопеда
К
....аждый уголок в детском саду задействован по своей тематике: от правил ПДД до пожарной безопасности, бизиборды, наборы с кинетическим песком. В каждой группе есть спальня для тихого часа и особенный санузел. В нём очень низко установлены миниатюрные раковины, вместо унитазов - "именные" горшки.

«Кошелев-Проект» уверенно растет, вместе с тем прибывает и количество новоселов, в том числе самых маленьких. Но мест в яслях должно хватить всем: уже в следующем году молодых родителей ждет подарок. В микрорайоне появится еще один детский сад, в котором, как и в остальных, будут ждать ребят младшего дошкольного возраста.
Много внимания уже в ясельных группах уделяют развитию способностей ребят. В детском саду есть просторный спортзал с мягким покрытием и различными спортивными снарядами и тренажерами, музыкальная гостиная с инструментами и мультимедийным экраном, кабинет психолога и логопеда
К
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Для детского сада

Детский сад, в который не хочется проспать по утрам

....ремя идет, а кроха растет. Кажется, еще вчера
был его первый день в яслях, а уже настал момент провожать в старшие группы детского сада. Новые ребята, воспитатели, игрушки и занятия — всё это очень интересно и очень волнительно! Но и родителям, и детям не стоит слишком сильно переживать: в новых современных детских садах «Кошелев-Проект» созданы все условия для комфорта и безопасности. Заглянем в один из них!

Детский сад «Акварель» находится в непосредственной близости от ЖК «Видный». Это новый квартал молодого микрорайона «Кошелев-Проект». Такая локация для дошкольного учреждения — прямо в точку! Здание видно издалека: яркое, разноцветное, с игровыми площадками по всему периметру.
У каждой группы своя яркая веранда и площадка с оригинальными игрушками
В
....ремя идет, а кроха растет. Кажется, еще вчера
был его первый день в яслях, а уже настал момент провожать в старшие группы детского сада. Новые ребята, воспитатели, игрушки и занятия — всё это очень интересно и очень волнительно! Но и родителям, и детям не стоит слишком сильно переживать: в новых современных детских садах «Кошелев-Проект» созданы все условия для комфорта и безопасности. Заглянем в один из них!

Детский сад «Акварель» находится в непосредственной близости от ЖК «Видный». Это новый квартал молодого микрорайона Кошелев Парк. Такая локация для дошкольного учреждения — прямо в точку! Здание видно издалека: яркое, разноцветное, с игровыми площадками по всему периметру.
У каждой группы своя яркая веранда и площадка с оригинальными игрушками
В
.....ярких холлах висят бизиборды, чтобы не скучно было ждать друзей, которые слишком долго застегивают сандалии и завязывают шнурки перед прогулкой.

В группах — просторные спальные комнаты с двухъярусными и модульными кроватями, в санузле — туалет с отдельными кабинками для мальчиков и девочек, а также душ и вереница раковин вдоль стены. В игровой комнате каждый может заняться делами по интересам: поиграть в куклы и машинки, сходить в игрушечный магазин или устроить театральное представление.

В
.....ярких холлах висят бизиборды, чтобы не скучно было ждать друзей, которые слишком долго застегивают сандалии и завязывают шнурки перед прогулкой.

В группах — просторные спальные комнаты с двухъярусными и модульными кроватями, в санузле — туалет с отдельными кабинками для мальчиков и девочек, а также душ и вереница раковин вдоль стены. В игровой комнате каждый может заняться делами по интересам: поиграть в куклы и машинки, сходить в игрушечный магазин или устроить театральное представление.

В
....анятия по физкультуре и музыке — по расписанию, к праздникам и утренникам — репетиции. А еще по желанию можно заниматься с логопедом или психологом. Вместе с воспитателями дети рисуют, изучают географию и познают мир, повторяют правила дорожного движения и пожарной безопасности в специально оборудованных для этого холлах и готовят тематические выставки.
Даже прохождение медкомиссии и ожидание своей очереди не такое утомительное, когда столько игрушек под рукой.
Отдельная гордость садика — экспозиция, посвященная космосу
З
....анятия по физкультуре и музыке — по расписанию, к праздникам и утренникам — репетиции. А еще по желанию можно заниматься с логопедом или психологом. Вместе с воспитателями дети рисуют, изучают географию и познают мир, повторяют правила дорожного движения и пожарной безопасности в специально оборудованных для этого холлах и готовят тематические выставки.
Даже прохождение медкомиссии и ожидание своей очереди не такое утомительное, когда столько игрушек под рукой.
Отдельная гордость садика — экспозиция, посвященная космосу
З
В МЕНЮ
Это точно первый класс!
Всё про начальную школу
в «Кошелев-Проект»
....от и пролетели целых семь лет с тех пор, как главный человек в вашей семье появился на свет. Пора готовить будущего школьника ко Дню знаний.
В «Кошелев-Проект» из года в год открывается рекордное количество первых классов в каждом образовательном учреждении. Для примера: только в этом году их было 10! Но грандиозные мощности школы — не единственное ее отличие от других общеобразовательных учреждений города.
Ученики с 1 по 11 класс учатся в одном здании, для каждого звена предусмотрены отдельный вход и свое крыло. Холлы младшей школы легко отличить от всех остальных: здесь всё яркое, увлекательное и познавательное.
Яркие просторные холлы
В
....от и пролетели целых семь лет с тех пор, как главный человек в вашей семье появился на свет. Пора готовить будущего школьника ко Дню знаний.
В «Кошелев-Проект» из года в год открывается рекордное количество первых классов в каждом образовательном учреждении. Для примера: только в этом году их было 10! Но грандиозные мощности школы — не единственное ее отличие от других общеобразовательных учреждений города.
Ученики с 1 по 11 класс учатся в одном здании, для каждого звена предусмотрены отдельный вход и свое крыло. Холлы младшей школы легко отличить от всех остальных: здесь всё яркое, увлекательное и познавательное.
Яркие просторные холлы
В
....овая школа идет в ногу с развитием технологий. Предусмотрены технические условия для обучения ребят с ограниченными возможностями: лифты, просторные санузлы. Есть два бассейна на 10 и 15 метров, на четыре дорожки. Правда, ученики младших классов могут его посещать только в рамках спортивной секции. А пока можно принимать участие в других многочисленных активностях: танцевальных и вокальных конкурсах, смотре строевой песни, спортивных состязаниях, выставках, в украшении школы к праздникам, а также ухаживать за растениями в теплице школы.
Бассейн на четыре дорожки. У среднего и старшего звена там проходят уроки физкультуры
Н
....овая школа идет в ногу с развитием технологий. Предусмотрены технические условия для обучения ребят с ограниченными возможностями: лифты, просторные санузлы. Есть два бассейна на 10 и 15 метров, на четыре дорожки. Правда, ученики младших классов могут его посещать только в рамках спортивной секции. А пока можно принимать участие в других многочисленных активностях: танцевальных и вокальных конкурсах, смотре строевой песни, спортивных состязаниях, выставках, в украшении школы к праздникам, а так же ухаживать за растениями в теплице школы.
Бассейн на четыре дорожки. У среднего и старшего звена там проходят уроки физкультуры
Н
.....то же касается привычной для школы инфраструктуры, то и она здесь выгодно отличается от обычной. Например, в столовой два больших зала почти на 500 человек.

Большая школьная библиотека оснащена всей необходимой методической и художественной литературой. За круглым столом очень часто проходят литературные встречи и открытые уроки.
Ч
.....то же касается привычной для школы инфраструктуры, то и она здесь выгодно отличается от обычной. Например, в столовой два больших зала почти на 500 человек

Большая школьная библиотека оснащена всей необходимой методической и художественной литературой. За круглым столом очень часто проходят литературные встречи и открытые уроки.
Ч
В МЕНЮ
Прогулять не захочется!
Как учатся средние и старшие классы
....ак же стремительно несется время: ваш малыш уже подросток, который сам делает д/з и задумывается о профессии. Не успеешь оглянуться, как придет время выпускных и вступительных экзаменов. Но у родителей, живущих в «Кошелев-Проект», нет опасений о прогулах и двойках: школьники сами стремятся к знаниям и спешат на занятия. Просто потому, что учиться тут — одно удовольствие.

Достаточно заглянуть в предметные классы и убедиться, почему. В каждом кабинете есть проектор, мультимедийный экран, ноутбуки, новые учебники и пособия. Класс по биологии, класс по физике, химии и ОБЖ: дети получают знания по теории и применяют их на практике.
Целый ботанический зал развернулся в одном из холлов школы
К
....ак же стремительно несется время: ваш малыш уже подросток, который сам делает д/з и задумывается о профессии. Не успеешь оглянуться, как придет время выпускных и вступительных экзаменов. Но у родителей, живущих в «Кошелев-Проект», нет опасений о прогулах и двойках: школьники сами стремятся к знаниям и спешат на занятия. Просто потому, что учиться тут — одно удовольствие.

Достаточно заглянуть в предметные классы и убедиться, почему. В каждом кабинете есть проектор, мультимедийный экран, ноутбуки, новые учебники и пособия. Класс по биологии, класс по физике, химии и ОБЖ: дети получают знания по теории и применяют их на практике.
Целый ботанический зал развернулся в одном из холлов школы
К
Уроки труда для девочек и мальчиков проходят в отдельных, специально оборудованных кабинетах
....ворческие способности и спортивные навыки ребята развивают в кружках и секциях. В школе есть профессионально оборудованный танцкласс, где можно заниматься всеми видами хореографии, включая балет. В двух спортивных залах есть площадки для тренировок по волейболу, футболу, баскетболу, борьбе и альпинизму. И это не считая стадиона на свежем воздухе, где действуют беговая трасса, несколько зон для командных видов спорта.
А еще в школе всегда царит идеальный порядок. Во многом это заслуга самих ребят: они очень ответственно относятся ко всему, что их здесь окружает, серьезно подходят к роли и обязанностям дежурных.

Пожалуй, единственный недостаток в школе — это то, что она физически не может принять абсолютно всех желающих
Т
....ворческие способности и спортивные навыки ребята развивают в кружках и секциях. В школе есть профессионально оборудованный танцкласс, где можно заниматься всеми видами хореографии, включая балет. В двух спортивных залах есть площадки для тренировок по волейболу, футболу, баскетболу, борьбе и альпинизму. И это не считая стадиона на свежем воздухе, где действуют беговая трасса, несколько зон для командных видов спорта.
А еще в школе всегда царит идеальный порядок. Во многом это заслуга самих ребят: они очень ответственно относятся ко всему, что их здесь окружает, серьезно подходят к роли и обязанностям дежурных.

Пожалуй, единственный недостаток в школе — это то, что она физически не может принять абсолютно всех желающих
Т
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