юбилей
«Газпром трансгаз Москва» за 75 лет прокачал 10 триллионов кубометров газа
75 лет назад заработал первый в СССР газопровод и газ из Елшанского месторождения под Саратовом начал поступать в Москву.
В среду, 15 декабря, генеральный директор компании ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр БАБАКОВ в пресс-центре ИТАР ТАСС дал не совсем традиционную итоговую пресс-конференцию для региональных СМИ.

В конце декабря компания ежегодно рассказывает об итогах своей работы за год, но в этот раз мероприятие отличало от прежних то, что в этом году «Газпром трансгаз Москва» отметил свой 75-летний юбилей.

Именно в 1946 году был построен первый в СССР газопровод Саратов – Москва, который дал старт славной истории газовой компании и всей индустрии. Благодаря ему, газ из Елшанского месторождения начал поступать в столицу.

Еще одно отличие этой пресс-конференции от прошлых лет, была организована прямая трансляция с использованием видеоконференцсвязи из двух локаций: Ситуационного центра в п.Газопровод (об основных цифровых показателях деятельности предприятия) и санатория «Голубая горка» (о достижениях в медицинском обеспечении компании).
- На протяжении 75 лет «Газпром трансгаз Москва» обеспечивает надежную и бесперебойную поставку природного газа четырнадцати субъектам европейской части России, транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Мы обеспечиваем газом российские регионы, в которых суммарно проживает 25% населения страны, осуществляем треть всех поставок газа на внутреннем рынке. В начале декабря компания преодолела отметку 10 триллионов кубических метров газа –исторический рекорд в транспортировке газа. А если подводить итоги года, то к концу 2021 года мы ожидаем 165-167 миллиардов кубометров, из которых порядка 85-86 миллиардов - это поставки газа на внутренний рынок, где рост составит порядка 12% к 2020 году.
Александр Бабаков
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»
Говоря об итогах этого юбилейного года, глава «Газпром трансгаз Москва» озвучил следующие показатели работы :

  • транспорт газа составит по прогнозам 165-167 млрд кубометров.
  • из них отечественным потребителям поставлено свыше 85 млрд кубометров, 80 млрд. кубометров газа составит экспорт, транзит газа соседним газотранспортным подразделениям «Газпрома» и закачка в подземные хранилища газа.
  • проведена внутритрубная диагностики (ВТД) на 3,5 тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.
  • устранено 2853 дефекта на 977 трубах.
  • во время этих работ сохранение природного газа при помощи мобильных компрессорных установок составило 100 млн куб. м. газа.
  • проведены планово-предупредительные работы 39 компрессорных цехов и диагностика 139 газораспределительных станций

Вся техника предприятия переводится на газомоторное топливо.
Также глава «Газпром трансгаз Москва» рассказал о ходе реализации программы по переводу техники на газомоторное топливо. На сегодняшний день это гораздо более экологичное, чем бензин, топливо, использует уже 45% автопарка компании

- За пять лет количество единиц такой техники удалось увеличить с 673 до 953 единиц, - говорит Александр БАБАКОВ. - Мы, как социально ответственная компания, обращаем внимание на экологический аспект - вся наша деятельность осуществляются с учетом этой составляющей.

Главная цель ООО «Газпром трансгаз Москва» на будущий год - модернизация газораспределительных станций. По словам Александра БАБАКОВА в ЦФО с 2022 по 2023 годы планируется реконструкция, капремонт и техническое перевооружение 35 газораспределительных станций.

Напомним также, что Владимир Путин поручил газифицировать абсолютно все населенные пункты страны. Причем газопроводы должны быть подведены к границам домовладений россиян за счет государства.

В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Калужской области на новый пятилетний период – 2021–2025 год, общий объем инвестиций ПАО «Газпром» предусмотрен в объеме 17,26 млрд. руб.

Это позволит полностью завершить газификацию всего региона и возможность подключить в своем доме газ получат все, у кого его еще нет.

Компания продолжает успешно развивать свои социальные проекты на территории Калужской области.

В этом году в г. Калуге реализован проект «Космос – детям» в «Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского».

Для взрослых и детей было показано 10 благотворительных спектаклей по мотивам известного произведения Антуана де Сент Экзюпери - «Маленький принц».
10 показов спектакля "Маленький принц" состоялись в Музее истории космонавтики.
В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Калужской области на новый пятилетний период – 2021–2025 год, общий объем инвестиций ПАО «Газпром» предусмотрен в объеме 17,26 млрд. руб.

Это позволит полностью завершить газификацию всего региона и возможность подключить в своем доме газ получат все, у кого его еще нет.

Компания продолжает успешно развивать свои социальные проекты на территории Калужской области.

В этом году в г. Калуге реализован проект «Космос – детям» в «Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского».

Для взрослых и детей было показано 10 благотворительных спектаклей по мотивам известного произведения Антуана де Сент Экзюпери - «Маленький принц».
Наша справка

По территории Калужской области проходят следующие магистральные газопроводы под управлением «Газпром трансгаз Москва»:

  • Острогожск – Белоусово;
  • Серпухов – Ленинград;
  • Белоусово – Ленинград;
  • Тула – Торжок

А также распределительные газопроводы:

  • Дашава – Киев – Брянск – Москва (ДКБМ)
  • ДКБМ – Калуга – Белоусово
  • Якшуновская СПХГ – КС Белоусово
  • Тула – Шостка – Киев
  • Кольцевой газопровод Московской области – Белоусово.

На территории региона также расположено Калужское подземное хранилище газа.