По территории Калужской области проходят следующие магистральные газопроводы под управлением «Газпром трансгаз Москва»:
- Острогожск – Белоусово;
- Серпухов – Ленинград;
- Белоусово – Ленинград;
- Тула – Торжок
А также распределительные газопроводы:
- Дашава – Киев – Брянск – Москва (ДКБМ)
- ДКБМ – Калуга – Белоусово
- Якшуновская СПХГ – КС Белоусово
- Тула – Шостка – Киев
- Кольцевой газопровод Московской области – Белоусово.
На территории региона также расположено Калужское подземное хранилище газа.