В среду, 15 декабря, генеральный директор компании ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр БАБАКОВ в пресс-центре ИТАР ТАСС дал не совсем традиционную итоговую пресс-конференцию для региональных СМИ.



В конце декабря компания ежегодно рассказывает об итогах своей работы за год, но в этот раз мероприятие отличало от прежних то, что в этом году «Газпром трансгаз Москва» отметил свой 75-летний юбилей.



Именно в 1946 году был построен первый в СССР газопровод Саратов – Москва, который дал старт славной истории газовой компании и всей индустрии. Благодаря ему, газ из Елшанского месторождения начал поступать в столицу.



Еще одно отличие этой пресс-конференции от прошлых лет, была организована прямая трансляция с использованием видеоконференцсвязи из двух локаций: Ситуационного центра в п.Газопровод (об основных цифровых показателях деятельности предприятия) и санатория «Голубая горка» (о достижениях в медицинском обеспечении компании).