Блог "Вечное сияние искусственного разума"

Нейросеть анимировала Калугу

Евгения Родионова
01.12, 09:01
1 2456
Современные технологии открывают нам Калугу с неожиданных сторон.

На прошлой неделе калужане вовсю делились сгенерированные нейросетью роликами стиле Lego и уютными с вязаной Калугой.

Мы же предложили искусственному интеллекту нечто яркое и динамичное.

Добро пожаловать в мультяшную Калугу - очередной цифровой образ, созданный искусственным интеллектом!

Вокзал Калуга-1, открытый 1874 году в этой мультяшной реальности выглядит как домик из детской книжки.

От этого здания веет теплой сказочной историей, словно вот-вот из его дверей выйдут не спешащие пассажиры, а герои старого доброго мультфильма, готовые отправиться в самое невероятное путешествие.

Пересечение улицы Пушкина и Плеханова нейросеть также переделала в новом стиле. Теперь здания и машины как будто нарисованы в студии мультипликации.

А вы знали, что у фонтана «Девушка с зонтиком» в Калуге была предшественница - фигурка лебедя?

История фонтана в Калуге всегда была историей преображений. Нейросеть решила объединить эпохи и подарила нам уникальное видение! Теперь это целый анимационный мир. Кажется, вот-вот девушка шагнет с постамента и пойдет гулять по парку.

Самая известная театральная зрительница сменила амплуа. Она всё ждёт свой билет, но уже в мультяшную реальность.

Калужский городовой, который несёт службу на перекрёстке улиц Кирова и Ленина, получил новое задание - от нейросети. Теперь он охраняет не только улицы, но и границы реальности и анимации.

Концертный зал Калужского музыкального училища им. С.И. Танеева. С 1997 года этот зал слышал всё: от этюдов до симфоний. Но сегодня он зазвучал по-новому. Нейросеть подарила ему сольную партию в мире мультипликации.

Величественные Восточные ворота Присутственных мест теперь ведут прямиком в мир мультипликации. Нейросеть добавила сказки в строгий классический ансамбль.

Помните громкое название «Дворец культуры имени 60-летия Великого Октября», который ныне известен как ДК КТЗ?

Нейросеть заглянула в его прошлое и увидела в нём добрую сказку.

Рождённый в 1977 году как монумент советской эпохи, он и не подозревал, что спустя десятилетия станет героем мультика. Нейросеть переосмыслила его строгий образ, добавив красок и лёгкости.

У калужского Дома музыки была одна судьба, но случилась другая.

Изначально здание должно было стать новоапостольской церковью, но после долгих обсуждений его отдали под культурный объект.

А теперь нейросеть подарила ему третью жизнь - в мире мультипликации.

Нейросеть дирижирует реальностью. По её взмаху здание Калужской областной филармонии, которое с 1957 года дарит посетителям живую музыку, теперь и само зазвучало в красках анимации.

А вы знали, что у нашей филармонии два дня рождения? Отсчёт ведётся с 1944 года, когда в Калуге появилось концертно-эстрадное бюро. А уже на базе него в 1957 году была создана Калужская областная филармония.

А что, если советские скульптуры на детских площадках таили в себе магию, которая только и ждала своего часа? Гулливер с улицы Билибина в Калуге, знакомый с детства, но в новом, мультяшном обличье. Нейросеть помогла нам разглядеть сказку, которая была здесь всегда. Нейросеть даже сделала работу вместо ЖКХ - поставила фонарь.

Уважаемые читатели, а какую Калугу глазами искусственного интеллекта хотели бы увидеть вы? Присылайте в комментарии свои темы.

Колумнисты
Нейросеть показала новогоднюю Калугу в стиле Красной Огненной лошади
Евгения Родионова
23.11, 09:00
7 4056
Нейросеть перенесла Калугу в 1612 год
Евгения Родионова
09.11, 09:00
9 4356
День города Калуги: Спасите наши уши
Владимир Андреев
02.09, 08:28
8 9495
Александр Глухов: «Никогда не льстил и не пресмыкался»
Владимир Андреев
01.09, 15:49
0 8992
18+