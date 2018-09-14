Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

14.09.2018 09:33 72

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» представляют совместный тарифный план «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в Яндекс.Диске, которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тб. Таким образом, за год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы.

«Партнерство с Яндексом помогло нам разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам «Ростелекома». Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных – фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф «Облачный» решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный Яндекс.Диск», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Яндекс.Диск появился в 2012 году. С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф «Ростелекома» и Диска даёт пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке», – подчеркнул руководитель Яндекс.Диска Владимир Русинов.

Для абонентов «Ростелекома», которые подключат «Облачный», будет доступен улучшенный функционал – Яндекс.Диск Про, который включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.

Абонентская плата по тарифному плану «Облачный» – от 850 рублей в месяц (в зависимости от региона). Подключить ТП «Облачный» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Узнать подробности о тарифе, условиях подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Подключение возможно при наличии технической возможности. Тарифный план «Облачный» доступен для подключения на всей территории страны, за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым, города Севастополя, Чукотского автономного округа, города Москвы (кроме территорий, присоединенных к Москве в 2012 году, так называемой «Новой Москвы»).