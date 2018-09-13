«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

13.09.2018 15:42 51

«Ростелеком» представил премиальный пакет телеканалов «Настрой Кино!» для сервисов «Интерактивное ТВ» и «Wink Интерактивное ТВ». Пользователи могут его подключить в дополнение к основному тарифному предложению и смотреть фильмы без рекламы. В составе нового предложения четыре канала с шедеврами мирового кинематографа: «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья» и «Киносвидание».

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Предложение «Настрой Кино!» для тех, кто любит скоротать время за просмотром громких новинок отечественного и зарубежного кинематографа. Для нас важно, чтобы абоненты, которые не ходят в кинотеатр или же банально не успевают посетить премьеру, могли наслаждаться культовыми фильмами дома. Причём круглосуточно, без рекламы и с отличным качеством изображения и звука. Новый пакет от «Ростелекома», объединяя кинохиты всех жанров и стилей – от мультиков до боевиков, даёт им такую возможность. То, что вы давно хотели посмотреть, теперь доступно в удобное время у вас дома».

При первичном подключении пакета «Настрой Кино!» пользователям предоставляется 100% скидка на абонентскую плату за первый месяц. Но главное преимущество премиального пакета – круглосуточное вещание без рекламы на всех каналах. Помимо этого, в предложение входит бесплатный сервис «Мультискрин», который подключается автоматически. С ним пользователи получают доступ к любимым телеканалам, где бы они ни находились: можно начать просмотр на одном устройстве, поставить трансляцию на паузу и продолжить уже на другом.

Самый удобный вариант подключения пакета «Настрой Кино!» от «Ростелекома» –сервис «Управление услугами» в меню телеприставки. Для оформления подписки нужно зайти в меню, выбрать раздел «Управление услугами», перейти к строке «ТВ Пакеты» и подключить «Настрой Кино!». Также пакет можно подключить через личный кабинет, контакт-центр, по SMS или непосредственно в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ – более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручки и достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.