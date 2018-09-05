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Компания «Умалат» - победитель среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области

05.09.2018 16:06 0 112
Компания «Умалат» - победитель среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области

В конце августа компания «Умалат» заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области» в рамках мероприятия «Свенская ярмарка - 2018».

 В этом году «Свенская ярмарка» собрала более двух тысяч участников и 120 тысяч гостей из Брянской, Орловской, Черниговской, Курской, Костромской, Липецкой, Московской, Калужской, Смоленской и др. областей. В завершении фестиваля на главной сцене проходило награждение победителей. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Миронова и президент торгово-промышленной палаты Антонина Катянина вручили исполнительному директору компании «Умалат» Максиму Аникееву диплом и памятный подарок за первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области».

Компания «Умалат» получила высокую оценку конкурсной комиссии благодаря отменному качеству своей продукции, изготовленной из свежего молока высшего сорта без применения консервантов и растительных жиров. Предприятие является одним из крупнейших отечественных производителей свежих натуральных итальянских и кавказских сыров. Аутентичная технология производства позволяет ежедневно создавать продукты, которые являются образцом совершенного вкуса и безупречного качества.

Завод выпускает большой ассортимент свежих сыров и натуральное сливочное масло. Большая группа сыров компании «Умалат» производится по технологии Pasta filata – моцарелла для пиццы, панини и сэндвичей, качокавалло и сулугуни – эти сыры уже давно завоевали любовь у потребителей. Сливочные крем-сыры робиола, кремчиз и маскарпоне пользуются спросом не только в розничной торговле, но и в сетевых ресторанах и кафе. А легкая низкокалорийная рикотта все чаще заменяет творог на столах российских потребителей.  Компания также выпускает уникальные для российского рынка сыры для детей – моцареллу в форме сердечек, шоколадную рикотту и маскарпоне. Недавно компания создала две новинки - сулугуни для хачапури бренда «Умалат» и моцареллу в кубиках Unagrande Professionale.

«Наша компания и производимые продукты пользуются успехом среди потребителей. Мы готовы развиваться дальше. В ближайшее время планируем увеличить производство вдвое, что позволит выпускать большее количество всем полюбившейся продукции, а также выпускать новые уникальные продукты на рынке», – говорит Максим Аникеев.

 СПРАВКА 

Компания «Умалат» уже более 15 лет производит свежие сыры совершенного вкуса и безупречного качества.

В портфеле компании три бренда: Unagrande, Pretto и «Умалат». Продукция компании «Умалат» представлена в федеральных продуктовых сетях, а также используется при приготовлении блюд в лучших кафе и ресторанах страны.

Для своей продукции «Умалат» использует только свежее молоко высшего сорта, которое проходит строгий микробиологический контроль. Продукты компании не содержат растительных жиров и консервантов.

Молочная продукция компании «Умалат» производится на современном европейском оборудовании под контролем высококвалифицированных специалистов, в том числе потомственных сыроваров Италии и юга России.

Продукты компании «Умалат» по праву считаются одними из лучших, благодаря отменному вкусу и неизменно высокому качеству.


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Тэги: умалат

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