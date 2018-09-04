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Россельхозбанк объявил финансовые результаты за I полугодие 2018 года по МСФО

04.09.2018 15:30 0 114
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за I полугодие 2018 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2018 года.

В I полугодии 2018 года Группа обеспечила положительную динамику своих основных финансовых показателей относительно результатов конца 2017 года и первого квартала 2018 года с учетом новых требований стандарта МСФО (IFRS) 9. Росту кредитного портфеля Группы способствовала, в том числе, активная работа по формированию устойчивой ресурсной базы Группы за счет наращивания средств клиентов – юридических и физических лиц. Собственный капитал Группы по состоянию на конец I полугодия был увеличен, показатели эффективности Группы сохранили положительную динамику.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за I полугодие 2018 года увеличился на 12,7% (+250,8 млрд рублей) и составил 2,220 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2017 года на 12,6% (+202,8 млрд рублей) и составил 1,808 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2018 года на 13,2% (+48 млрд рублей), до 411,5 млрд рублей.

Размер активов Группы на конец I полугодия 2018 года превысил 2,941 трлн рублей, увеличившись за 6 месяцев на 1,8% (+52,2 млрд рублей). В номинальном выражении (с учетом эффекта перехода на МСФО (IFRS) 9) за указанный период активы Группы выросли на 135,4 млрд рублей (+4,8%). При этом за II квартал 2018 года активы Группы увеличились на 3,9% (+111,3 млрд рублей).

На конец I полугодия текущего года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 169,3 млрд рублей (+7,7%) и составили 2,373 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 104,5 млрд рублей (+7,8%) до 1,450 трлн рублей. За II квартал 2018 года средства корпоративных клиентов Группы выросли на 128,8 млрд рублей (+9,7%), в том числе компенсировав плановое выбытие средств ряда крупных клиентов, произошедшее в I квартале 2018 года.

Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли в I полугодии 2018 года на 64,8 млрд рублей (+7,6%), до 922,4 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов за 1 полугодие 2018 года возросла с 81,7%, до 84,1%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 июня 2018 года составило 93,5%.

Доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах Группы за 6 месяцев 2018 года сократилась с 5,3% до 3,1%. Средства Банка России в пассиве Группы уменьшились на 5,5%, до 20,3 млрд рублей.

В отчетном периоде Группа продолжила обеспечивать рост доходности своего бизнеса. Чистый процентный доход Группы увеличился за 6 месяцев 2018 года на 25,2% – до 36,9 млрд рублей, по сравнению с 29,5 млрд рублей за 6 месяцев 2017 года. Чистая процентная маржа соответственно повысилась с 2,5% до 2,7%.

Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2018 года был увеличен на 5,4% – до 9,9 млрд рублей в сравнении с 9,4 млрд рублей за 6 месяцев 2017 года.

В I полугодии 2018 года Группа продолжила реализовывать мероприятия по повышению эффективности своих затрат. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило 47,9% против 48,2% на конец 1 полугодия 2017 года.

Чистая прибыль Группы по итогам I полугодия 2018 года составила 215 млн рублей по сравнению убытком в размере 10,8 млрд рублей за 6 месяцев 2017 года.

Собственный капитал Группы, скорректированный в I квартале 2018 года в связи с переходом на стандарт МСФО (IFRS) 9, во II квартале 2018 года был увеличен и на конец отчетного периода составил 118,5 млрд рублей против 107,7 млрд кварталом ранее. Этому способствовало успешное размещение Группой в апреле 2018 года бессрочных субординированных облигаций на внутреннем рынке в объеме 15 млрд рублей.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.07.2018 (в соответствии с требованиями Банка России) составил 14,4%.

Рост основных финансовых показателей деятельности позволил Группе РСХБ обеспечить стабильное кредитование агропромышленного комплекса и других приоритетных отраслей экономики. Деятельность Группы как ключевого финансового партнера сельхозтоваропроизводителей, способствует решению государственных задач развития отечественного сельского хозяйства, укрепления продовольственной безопасности страны и наращивания ее экспортного потенциала. 


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Тэги: россельхозбанк

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