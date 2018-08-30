В Калужской области растет мужской фактор бесплодия

30.08.2018 12:48 117

Как и любая болезнь, бесплодие не знает различий ни по географическому признаку, ни по уровню дохода, ни по национальному признаку. В любой популяции есть свои 15% плюс минус 1-2% семейных пар, которым нужна помощь врача-репродуктолога. Традиционно считается, что в отсутствии детей чаще всего виновата женщина. Но так ли это? За ответом на этот вопрос мы обратились к врачу-репродуктологу клиники «Центр ЭКО» в Калуге Вере Евгеньевне Свистуновой. «И да и нет. С одной стороны, действительно, примерно в 70% случаев мы имеем дело с женским фактором. С другой – почти в 50% случаев «замешан» мужчина. У меня в школе по математике было 5, но здесь нет никакого противоречия – примерно 30% случаев бесплодия имеют так называемый сочетанный характер, когда проблемы с репродукцией есть и у мужчины, и у женщины. Отсюда и стакан, наполненный на 120%».

По мнению специалистов, в Калужской области сейчас преобладает трубный и мужской факторы бесплодия. И в том, и в другом случае рекомендовано ЭКО. Процедуру, отметившую в июле свое 40-летие, в России можно сделать бесплатно благодаря государственной поддержке. Для этого необходимо иметь полис ОМС и заключение врача, что необходимо ЭКО. Подробнее о том, как проходит процедура и как сделать ее бесплатно, репродуктологи в «Центр ЭКО» рассказывают на бесплатной первичной консультации.

Репродуктолог Вера Свистунова считает, что все чаще причиной женского бесплодия становится возраст женщины. По ее наблюдениям, семьи старшего репродуктивного возраста чаще всего приезжают на прием из области, а не из самой Калуги. Не исключено, что причина этого в менее комфортных условиях и в отсутствии полноценной диагностики за пределами крупных городов. Это затягивает обращение к репродуктологу. Плюс еще год назад в регионе практически не было репродуктологов, а обращаться в Москву готовы не все семьи.

«Тенденция увеличения среднего возраста роженицы весьма тревожная. Мы, врачи, можем многое, но все-таки не волшебники. Мы не можем искусственно замедлить старение, улучшить качество генетического материала, отодвинуть климакс. Так что самый лучший совет – не затягивать диагностику на долгие годы, а обращаться к репродуктологу уже через год неудачных попыток зачать ребенка», рекомендует она. Причем это касается не только женской половины семьи. Практически ни одной идеальной спермограммы и внушительное число оперированных мужчин – такова ситуация с мужским репродуктивным здоровьем в Калужской области. «Большинство процедур ЭКО нам приходится проводить с ИКСИ – дополнительной методикой, помогающей «перешагнуть» через мужской фактор бесплодия. Этот сложный метод оплодотворения доступен в нашей эмбриологической лаборатории, для него необходимо дорогостоящее оборудование и отточенные навыки», рассказывает эмбриолог «Центр ЭКО» Калуги Ксения Пугачева.

Бесплатный первичный прием репродуктолога включает в себя сбор анамнеза, осмотр и УЗИ, врачебные рекомендации.

«Центр ЭКО» в Калуге

Ул. Плеханова, д. 41.

Тел.: 8 (4842) 21-22-70

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