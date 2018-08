«Ростелеком» организовал трансляцию киберспортивного чемпионата в Калуге

29.08.2018 13:31 64

Калужский филиал «Ростелекома» обеспечил онлайн-трансляцию гранд-финала киберспортивного чемпионата The International 2018, прошедшего в Ванкувере в конце августа. Благодаря предоставленному провайдером каналу связи в 1Гбит/с, более 400 зрителей онлайн наблюдали за событиями финала мирового турнира на площадке кинотеатра «Центральный» в Калуге.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Это уже третья онлайн-трансляция крупнейшего чемпионата по игре Dota2, обеспеченная «Ростелекомом» в интересах сотен любителей киберспорта в Калуге и регионе. Количество поклонников игр и киберспортсменов заметно растёт год от года. Мы, конечно, учитываем это при создании предложений для профессионалов и просто любителей игр. Например, тариф «Игровой» предусматривает наличие способствующих победам бонусов. С тарифом «Играй по промо-цене 2.0» игроки заплатят за интернет на 20% меньше».

Пользователи тарифа «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц получают доступ в сеть на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх. Бонусы и игровая валюта ждут игроков в World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface. Предложение действует для жителей Калуги и области до 30 сентября 2018 года.