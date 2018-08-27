Филиал «Калугаэнерго» поддерживает мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

27.08.2018 16:24 90

В Калужской области стартовал Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. В рамках фестиваля будут проводиться тематические праздники в населенных пунктах региона, уроки энергосбережения, творческие конкурсы, викторины и квесты для учащихся в образовательных учреждениях.

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» активно поддерживает мероприятия, проходящие в регионе в рамках фестиваля. Так, 25 августа, в День города Калуги, сотрудники филиала приняли участие в организации и проведении праздника в рамках фестиваля #ВместеЯрче. Организаторами праздника выступили министерство строительства и ЖКХ Калужской области, ГБУКО «Региональный центр энергоэффективности» и городская администрация. Праздник состоялся в Городском парке культуры и отдыха.

В ходе мероприятия большое внимание энергетики уделили теме электробезопасности. Специалисты обучали калужан основам оказания первой доврачебной помощи на тренажере «Гоша». А главным участникам праздника – детям – в игровой форме рассказали о необходимости бережного отношения к энергоресурсам. Ребята разгадывали загадки, рисовали рисунки, участвовали в веселых эстафетах и конкурсах на тему энергоэффективности. Большой интерес у детей вызвала спецодежда и средства защиты, которую используют сотрудники электросетевой компании. Каждый желающий мог сделать селфи в образе энергетика.

Участники праздника получили сувениры от энергетиков: ручки, блокноты, значки с символикой фестиваля #ВместеЯрче, листовки по профориентации и с правилами энергосбережения, а также расписания уроков, раскраски и закладки по электробезопасности.

Напомним, Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится в России третий год при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Партнером в организации выступает ПАО «Россети». Фестиваль призван популяризовать среди населения, особенно детей, культуру бережного отношения к природе, рационального использования энергоресурсов.

В фестивале принимают участие 80 российских регионов, в том числе Калужская область. В ближайшее время филиал «Калугаэнерго» поддержит и другие мероприятия в рамках фестиваля #ВместеЯрче: это семейные праздники в районах Калужской области и уроки «электрической грамоты», которые пройдут в школах региона в первые учебные недели. В рамках мероприятий сотрудники филиала «Калугаэнерго» будут учить детей бережному и безопасному обращению с электроэнергией.