«Ростелеком» продемонстрировал возможности на форуме «Цифровая эволюция 2018» в Калуге

24.08.2018 11:35 207

В Калуге завершился форум «Цифровая эволюция 2018», на котором «Ростелеком» выступил в качестве партнёра и представил новейшие цифровые сервисы. Мероприятие собрало представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупных российских компаний и госкорпораций. Основными темами обсуждения стали «Реализация государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в регионах России и «Умный город». Всего в работе Форума приняло участие более 600 человек.

За время работы форума стенд «Ростелекома» посетило более трехсот гостей. Они ознакомились с инфраструктурными проектами, реализованными компанией в ЦФО и предлагаемыми к реализации Калужской области. Ключевыми из предложенных решений стали Единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) ЖКХ, «Умная» опора освещения с зарядной станцией для электромобиля и проект «Цифровая медицина».

ЕИАС ЖКХ позволяет сформировать для региона единое информационное пространство, интегрированное с другими региональными информационными системами и с федеральной системой ГИС ЖКХ. Система обеспечивает сбор, хранение и обработку информации об инфраструктуре ЖКХ для оперативного принятия управленческих решений. Пользователям доступна актуальная информация о задолженностях предприятий ЖКК, составе и стоимости жилищных услуг, коммунальных ресурсах. Система также позволяет автоматизировать большинство процессов, включая формирование стандартных отчётов.

Представленная компанией «Умная» мачта городского освещения оснащена встроенным портом для зарядки электромобилей. Кроме возможности зарядки электромобиля, принципиально новой в решении стало дистанционное управление освещением.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Я считаю, что применение городских фонарей для зарядки электромобилей – это и интересное и полезное решение. Оно позволит развить инфраструктуру экологичных авто в нашем регионе. Кроме того, «умные» светильники позволят существенно снизить затраты на освещение улиц. И, что нравится мне больше всего, индивидуальный принцип позволяет не только интеллектуально управлять освещением, но и, например, устраивать целые световые представления на День города или Новый год. Только представьте себе, как фонари гаснут и загораются, пуская «световые волны» вдоль улиц».

В сфере «Умного здравоохранения» компания представила проект «Цифровая медицина». Это целый комплекс эффективных решений: индивидуальное решение «Электронный доктор», «Бережливая поликлиника» для управления медучреждениями, «Служба единого рентгенолога» как инструмент эффективного использования диагностического оборудования и многое другое. В Калужской области уже действует созданная «Ростелекомом» Единая инфо-коммуникационная сеть органов власти, которая позволяет реализовать эти решения, в том числе – самые ресурсоемкие.