«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

24.08.2018 09:10 72

23 августа в Калуге прошел форум «Цифровая эволюция», основной темой которого стала реализация государственной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». В ходе мероприятия Городская Управа Калуги и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу разработки предложений по созданию и реализации проекта «Умный город». Подписи под документом поставили Городской Голова Дмитрий Разумовский и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков.

Дмитрий Разумовский:

«Уверен, расширение сотрудничества города Калуги и «Ростелекома» отвечает интересам калужан, поскольку будет способствовать дальнейшему цифровому развитию столицы региона и повышению уровня комфорта ее жителей. Для нас основная цель реализации госпрограммы «Цифровая экономика» – благо земляков. Наша задача – создать комфортные условия для их жизни, удобные государственные сервисы, понятные и прозрачные услуги. И мы приветствуем участие в этом инвесторов и компаний с опытом и необходимыми компетенциями».

Александр Абрамков:

«Наша компания вносит весомый вклад в создание цифровой инфраструктуры страны. Мы постоянно разрабатываем цифровые сервисы для создания безопасной, привлекательной для жизни городской среды. Цифровые решения «Ростелекома» используются практически во всех сферах жизни: в городском управлении, ЖКХ, образовании, здравоохранении и многих других. Давнее тесное сотрудничество с государственными структурами всех регионов ЦФО позволило нам приобрести необходимые компетенции. Всё это позволяет нам точно прогнозировать, какие цифровые технологии позволят повысить качество жизни жителей Центра России».

Администрация Калуги и руководство компании планируют сотрудничать по ряду направлений, среди которых – цифровые информационно-аналитические сервисы управления муниципалитетом, цифровые сервисы мониторинга и управления городской средой, сервисы взаимодействия с гражданами.