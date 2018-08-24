Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 24 августа
$ 67.62 0.44
78.20 0.85
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

24.08.2018 09:10 0 72
«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

23 августа в Калуге прошел форум «Цифровая эволюция», основной темой которого стала реализация государственной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». В ходе мероприятия Городская Управа Калуги и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу разработки предложений по созданию и реализации проекта «Умный город». Подписи под документом поставили Городской Голова Дмитрий Разумовский и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков.

Дмитрий Разумовский:

«Уверен, расширение сотрудничества города Калуги и «Ростелекома» отвечает интересам калужан, поскольку будет способствовать дальнейшему цифровому развитию столицы региона и повышению уровня комфорта ее жителей. Для нас основная цель реализации госпрограммы «Цифровая экономика» – благо земляков. Наша задача – создать комфортные условия для их жизни, удобные государственные сервисы, понятные и прозрачные услуги. И мы приветствуем участие в этом инвесторов и компаний с опытом и необходимыми компетенциями».

Александр Абрамков:

«Наша компания вносит весомый вклад в создание цифровой инфраструктуры страны. Мы постоянно разрабатываем цифровые сервисы для создания безопасной, привлекательной для жизни городской среды. Цифровые решения «Ростелекома» используются практически во всех сферах жизни: в городском управлении, ЖКХ, образовании, здравоохранении и многих других. Давнее тесное сотрудничество с государственными структурами всех регионов ЦФО позволило нам приобрести необходимые компетенции. Всё это позволяет нам точно прогнозировать, какие цифровые технологии позволят повысить качество жизни жителей Центра России».

Администрация Калуги и руководство компании планируют сотрудничать по ряду направлений, среди которых – цифровые информационно-аналитические сервисы управления муниципалитетом, цифровые сервисы мониторинга и управления городской средой, сервисы взаимодействия с гражданами.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: ростелеком

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 11:00
День города 2018. Полная афиша праздника
Калуга
сб 25 августа, 17:00
«Ночь кино 2018»: полная афиша
Калуга
сб 25 августа, 11:00
День Полотняного завода
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

пт 24 августа, 16:00
Гала - концерт «Загадки школьного портфеля»
Библиотека-филиал № 32
сб 01 сентября, 12:00
Благотворительные мастер-классы 1 сентября
Дом мастеров
сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
вс 07 октября, 12:00
Спектакль «Страна Кошландия»
Филармония

Концерты

чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды
вс 02 сентября, 19:00
Pink Floyd Tribute
Мажор, бар
вс 02 сентября, 19:00
Cаша Растич (7 Раса )
Мажор, бар
пт 07 сентября, 21:00
Мертвые Дельфины
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Альфа
Mamma Mia! 2
Принцесса и дракон
Кристофер Робин
Новости компаний

«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

«Ростелеком» начал работы по повышению безопасности калужских дорог

«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»

Опросы
А вы как отметите День города? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама