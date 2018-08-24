«Ростелеком» и городские власти решили сделать Калугу «Умным городом»

23 августа в Калуге прошел форум «Цифровая эволюция», основной темой которого стала реализация государственной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». В ходе мероприятия Городская Управа Калуги и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу разработки предложений по созданию и реализации проекта «Умный город». Подписи под документом поставили Городской Голова Дмитрий Разумовский и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков.
Дмитрий Разумовский:
«Уверен, расширение сотрудничества города Калуги и «Ростелекома» отвечает интересам калужан, поскольку будет способствовать дальнейшему цифровому развитию столицы региона и повышению уровня комфорта ее жителей. Для нас основная цель реализации госпрограммы «Цифровая экономика» – благо земляков. Наша задача – создать комфортные условия для их жизни, удобные государственные сервисы, понятные и прозрачные услуги. И мы приветствуем участие в этом инвесторов и компаний с опытом и необходимыми компетенциями».
Александр Абрамков:
«Наша компания вносит весомый вклад в создание цифровой инфраструктуры страны. Мы постоянно разрабатываем цифровые сервисы для создания безопасной, привлекательной для жизни городской среды. Цифровые решения «Ростелекома» используются практически во всех сферах жизни: в городском управлении, ЖКХ, образовании, здравоохранении и многих других. Давнее тесное сотрудничество с государственными структурами всех регионов ЦФО позволило нам приобрести необходимые компетенции. Всё это позволяет нам точно прогнозировать, какие цифровые технологии позволят повысить качество жизни жителей Центра России».
Администрация Калуги и руководство компании планируют сотрудничать по ряду направлений, среди которых – цифровые информационно-аналитические сервисы управления муниципалитетом, цифровые сервисы мониторинга и управления городской средой, сервисы взаимодействия с гражданами.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Реклама
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: