«Калугаэнерго» напоминает: проведение работ с применением кранов и большегрузной техники под ЛЭП смертельно опасно!

В теплое время года активно проводятся жилищное и дорожное строительство, ремонты, сельскохозяйственные работы, а также другая хозяйственная деятельность с использованием крупногабаритной техники и кранов.
Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает гражданам, руководителям предприятий и организаций, коммунальных структур, а также водителям экскаваторов и крупногабаритной техники с подъемными механизмами о необходимости соблюдения техники безопасности в охранных зонах линий электропередачи и о смертельной опасности приближения к электроустановкам.
Охранные зоны – это расстояния от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров. Для кабельных линий – 1 метр.
Во время работы в пределах охранных зон помните: случайное приближение к проводу кузовом самосвала или иной крупногабаритной техники смертельно опасны для человека. Водитель при этом может получить серьезную травму или погибнуть на месте от действия электрического тока.
Если по неосторожности такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство покидать нельзя! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (более 8 метров), после чего сообщить об инциденте энергетикам и в местную администрацию.
В зависимости от последствий происшествия, лица, нарушившие правила работы в границах охранных зон, могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной. Добровольное сообщение о случившемся (явка с повинной) может существенно смягчить степень этой ответственности.
Справка:
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160
В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, описанных выше, запрещается:
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, описанных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
Для получения письменного согласования по всем видам работ в охранной зоне линий электропередачи следует обращаться по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный из любой точки России), а также в Центр обслуживания потребителей филиала «Калугаэнерго»: (84842) 56-56-09.
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