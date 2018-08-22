«Ростелеком» начал работы по повышению безопасности калужских дорог

22.08.2018 10:48 165

К середине октября «Ростелеком» организует десять новых рубежей контроля нарушений правил дорожного движения в Калужском регионе. Для этого на дорогах области будут установлены комплексы фото-видеофиксации четырёх типов, способные фиксировать множество нарушений: контроль скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора и другие.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Развитая телекоммуникационная инфраструктура, опыт и ресурсы позволяют нам успешно воплощать самые сложные проекты. В том числе – по развёртыванию региональных систем видеонаблюдения и видеофиксации. В 2016 году Калужский «Ростелеком» впервые в ЦФО принял участие в проекте оснащения крупных перекрёстков комплексами фиксации нарушений ПДД. После их установки дорожная ситуация в Калуге и возможность её контроля изменились к лучшему».

Стационарные аппаратно-программные комплексы (АПК) автоматической фиксации нарушений ПДД будут установлены на участках трасс и городских дорог, где наблюдается наибольшая интенсивность дорожного движения. Так, АПК появятся на автодорогах М-3 «Украина», 1Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орёл» – Козельск», «Калуга-Медынь» и на автодороге «Подъезд к г. Калуга от автодороги М-3 «Украина». В Калуге комплексы фиксации расположат на 2-м городском проезде, Тульском шоссе, ул. Набережной, в Обнинске — на улице Северной и на пересечении улицы Курчатова с проспектом Ленина.

Компания обеспечит полную информационную и эксплуатационную совместимость устанавливаемых АПК с системами, которые уже используются в Калужской области. Благодаря новому оборудованию власти региона надеются предупредить значительное количество аварий.