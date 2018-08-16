16.08.2018 15:46 90

Калужский филиал Россельхозбанка подарит горожанам ко Дню города необычную фотозону

В День города, который пройдет 25 августа 2018 года, Калужский филиал Россельхозбанка установит для жителей и гостей города оригинальную фотозону в русском народном стиле.

На театральной площади будет смонтирована тантамареска и фотоаппаратура для получения моментального фото с контактными телефонами и логотипом Банка. Для маленьких калужан Банк организует анимационную программу с конкурсами и призами. Каждый участник получит на память подарок с логотипом Банка – яркий фирменный шар.

«День города традиционно является одним из самых любимых праздников! Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце! И Россельхозбанк не остается в стороне. Желаем нашему любимому городу дальнейшего процветания, а горожанам - счастья и благополучия», - прокоментировала директор Калужского филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита Филатова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.