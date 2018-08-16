Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 16 августа
$ 66.38 0.38
75.23 1.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

«Ростелеком» предоставляет высокие скорости малому бизнесу Калужской области

16.08.2018 14:54 0 82
«Ростелеком» предоставляет высокие скорости малому бизнесу Калужской области

«Ростелеком» запустил новую тарифную линейку «Скорость», разработанную специально для малого бизнеса. Ее главное отличие от других предложений — гарантированно высокая скорость интернета до 100 Мб/с.

Тарифы линейки «Скорость» – одни из самых выгодных в сегменте B2B в России. Благодаря собственной самой крупной в России оптоволоконной сети, «Ростелеком» смог предложить среднему и малому бизнесу невысокие тарифы на высокоскоростной интернет. При этом «Ростелеком» стал первым оператором, который публично раскрыл тарифы для корпоративных клиентов.

Запуск высокоскоростной тарифной линейки «Скорость» стал ответом на требования рынка. Еще недавно малым и средним компаниям было достаточно средней скорости интернета для успешного ведения бизнеса, однако современные клиентоориентированные сервисы требуют высокоскоростного доступа. Для подключения ТВ в зале ожидания, организации удаленных рабочих мест, подключения «Виртуальной АТС» или «Управляемого Wi-Fi» необходим интернет на скорости до 100 Мб/с.

«Для эффективного бизнеса сегодня нужен высокоскоростной интернет, а небольшим компаниям важно, чтобы услуга была еще и доступной,– говорит Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком». - Уже больше года мы делаем все, чтобы повысить качество передачи данных, надежность и отказоустойчивость сетей – меняем оборудование, совершенствуем инфраструктуру. Благодаря этому мы можем предложить малому бизнесу стабильно высокую скорость по выгодным тарифам».

«Ростелеком» стал первым российским оператором, который открыто показывает цены на услуги бизнес-сегменту. Это наш краеугольный принцип ценообразования – мы готовы к открытому диалогу с нашими клиентами», – добавляет Сергей Таболин.

С тарифной линейкой «Скорость» клиенты «Ростелекома» могут быстро подключать дополнительные сервисы, которые дают конкурентные преимущества: посетителей привлекают компании, где в ожидании оказания услуг, можно бесплатно подключиться к интернету, поработать или посмотреть любимый фильм.

Кроме того, высокоскоростной интернет позволяет компаниям малого и среднего бизнеса подключать облачные сервисы «Ростелекома»: «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «СМС-реклама», «ТВ для Бизнеса». Использование облачных решений позволяет небольшим компаниям получать качественные телекоммуникационные услуги от национального оператора связи,  при этом  экономить на создании и поддержании собственной инфраструктуры и направлять средства на развитие основного бизнеса.   

Интернет от «Ростелекома» для малого и среднего бизнеса – это ключ к цифровым сервисам. Услуга легко масштабируется  под задачи бизнеса – при необходимости пропускная способность каналов связи может быть значительно увеличена в считанные минуты. Для всех клиентов тарифной линейки «Скорость» реализована круглосуточная техническая поддержка и мониторинг качества услуги в формате 24/7.

Цены на тарифы «Скорость» доступны клиентам на сайте «Ростелекома», при этом они различаются в зависимости от региона оказания услуги. Тарифные планы линейки «Скорость» доступны для новых клиентов «Ростелекома» — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при заключении договора на срок не менее 12 месяцев.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: ростелеком

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 11:00
День города 2018. Полная афиша праздника
Калуга

Для детей

пт 17 августа, 11:20
Слайд-программа «У каждого, свой город на Земле»
Калуга
сб 18 августа, 12:00
Анимация с Барбоскиными
Калуга
сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 18 августа, 12:00
Парад колясок "Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

пт 17 августа, 19:00
Ностальгическая программа «Любовь и голуби, или Всё только начинается»
Гостиные ряды
сб 25 августа, 18:00
Концерт в рамках празднования Дня города
Гостиные ряды
чт 30 августа, 19:00
Концерт «Весёлая компания»
Гостиные ряды
вс 02 сентября, 19:00
Pink Floyd Tribute
Мажор, бар

Кино

Мег: Монстр глубины
Зло
В поисках йети
Кристофер Робин
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка подарит горожанам ко Дню города необычную фотозону

«Ростелеком» предоставляет высокие скорости малому бизнесу Калужской области

Занятия в паре – новый образовательный формат

РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Только на бензине/дизеле
 395
На газе
 29
У меня гибрид
 10
У меня электромобиль
 26
Я пешеход, работаю на еде
 163
Всего проголосовало: 623
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Отзывы и актуальный рейтинг форекс-брокеров

Фотобумага для струйного принтера – выбираем подходящий носитель

Expertology: интернет-журнал рейтингов различных товаров и советов экспертов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама