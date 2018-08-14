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Занятия в паре – новый образовательный формат

14.08.2018 12:44 0 92
Занятия в паре – новый образовательный формат

Уже 10 лет в России действует формат поступления в ВУЗы по результатам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вокруг этого механизма построена целая система государственной аттестации, включая промежуточные испытания (ОГЭ), Олимпиады по профильным школьным предметам и пр.

Новые правила приема в университеты и институты, в свою очередь, требуют трансформации всей системы подготовки. К сожалению, школьное образование зачастую не успевает за современными реалиями, поэтому может служить лишь основой для формирования базовых навыков и знаний. Более того, даже сложившаяся система репетиторства способна лишь на «точечное попадание», когда талант педагога совпадает со стремлением ученика выйти на новый уровень.

В этих условиях сложился общественный запрос на новые инновационные методы, наиболее эффективными из которых считаются курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в паре TwoStu. Сущность способа заключается в реализации формата «один преподаватель – два ученика». Оказалось, что это тот самый баланс, который позволяет комбинировать преимущества индивидуального и группового обучения.

Формат занятий в паре пришел из стран запада, где демонстрирует высокую эффективность как при регулярном обучении, так и при необходимости повышения уровня в интенсивном режиме (это важно, например, в 11-х классах, когда требуется наверстать упущенное и качественно подготовиться к ЕГЭ). В России такие курсы впервые появились в Москве и Санкт-Петербурге, но теперь, когда общественный запрос потребовал более широкого внедрения инноваций в образовании, приходят и в другие города, в том числе и в Калугу.

Основная идея занятий в паре состоит в создании конкурентной среды обучения при сохранении всех плюсов занятий с репетитором. Поэтому в мини-группу набирается только 2 ученика, с которыми преподаватель работает в течение всего курса. При этом обоим обеспечены одинаковые начальные условия, поскольку пара подбирается по результатам входного тестирования. В отличие от занятий в больших группах (где педагог вначале выравнивает уровень аудитории, а потом уже приступает к непосредственной реализации программы обучения), это не требует времени на «раскачку» и дает возможность сразу увлечь учеников предметом.

За счет удачного формата эффективность парного обучения в 3 раза выше, чем при индивидуальных занятиях. Дополнительным плюсом считается наличие онлайнового режима взаимодействия, при котором педагог может использовать все преимущества компьютерных технологий, а ученик – гибко формирует свой график. При этом немаловажным фактором является оптимальная стоимость занятий (ниже, чем с репетитором, и сопоставимая с обучением в больших группах), поэтому парный формат не просто эффективен, но еще и оптимален с точки зрения затрат.

 

 

 


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Тэги: егэ образование

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