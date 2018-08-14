РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

Россельхозбанк объявляет о запуске услуги «Перевод по реквизитам платежных карт» (p2p-переводов) на официальном сайте Банка в сети Интернет. Новый сервис позволяет осуществлять моментальные переводы денежных средств между любыми картами, выпущенными российскими банками-эмитентами, а также оперативно погашать задолженность по кредитным картам РСХБ и других банков без использования системы «Интернет-банк». Ранее подобной услугой можно было воспользоваться только в банкоматах и информационно-платежных терминалах Банка.
Для перевода средств достаточно иметь данные своей карты и знать номер карты получателя. Комиссия за пополнение карт РСХБ с карт других банков не взимается. За остальные типы операций p2p-переводов комиссия составит от 0,2% от суммы операции.
С более подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте Банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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