В Калугаэнерго прошел традиционный летний турслет энергетиков

С 3 по 5 августа сотрудники всех производственных отделений и управления филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» приняли участие в ежегодном летнем туристическом слете, который проходил в Кировском районе Калужской области.
Мероприятие, ставшее традиционным, проводится 13-ый год подряд при поддержке первичных профсоюзных организаций «Калугаэнерго» и Совета молодежи с целью популяризации здорового образа жизни, активного отдыха и укрепления дружеских отношений между трудовыми коллективами подразделений филиала.
В ходе таких неформальных встреч появляется возможность живого общения. Многие участники спортивного туристического праздника отмечают, что это очень помогает в работе. Проведение подобных мероприятий не только способствует улучшению взаимоотношений в трудовых коллективах, но и привлечению работников к занятиям спортом. Так, в рамках турслета прошли соревнования по спортивному ориентированию и технике пешеходного туризма. В каждом виде места распределились в соответствии с набранными баллами. Лучший результат в спортивном ориентировании показали Юлия Морозова (ОЭС) и Роман Куликов (КрЭС). В технике пешеходного туризма лидировали кировчане - Любовь Парамонова (КрЭС) и Дмитрий Дмитриков (КрЭС).
Активное участие в спортивных мероприятиях приняли и дети энергетиков. Особенно отличился будущий первоклассник из Кировского района Дима Овчинников - наравне со взрослыми он прошел всю полосу препятствий. Также для детей была организована специальная полоса препятствий с учетом возрастных особенностей, которую ребята должны были пройти всей командой. В этой эстафете проигравших не было - победила дружба! Все дети получили подарки за активное участие.
После завершения соревнований ребята вместе с родителями устроили праздничный салют из мыльных пузырей. Другими приятными сюрпризами для участников слета стали красочный ночной фейерверк и шоу мыльных пузырей.
Все участники остались довольны атмосферой слета, развлечениями, общением с коллегами и увезли домой яркие впечатления и большой заряд энергии, которого хватит до следующего общего праздника.
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