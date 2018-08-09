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«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

09.08.2018 10:47 0 97
«Ростелекома» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM

«Ростелеком» интегрировал услугу «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов с системой учета клиентов и сделок amoCRM. Решение сделает услугу более функциональной, а также позволит клиентам комплексно получать сервисы как «Виртуальной АТС», так и amoCRM.

В Калужской области услугой «Виртуальная АТС» пользуются свыше 600 клиентов «Ростелекома». Теперь им, как и новым пользователям, доступен комплексный сервис.

«Виртуальная АТС» – одна из наиболее востребованных облачных услуг «Ростелекома» с открытым API. Это позволяет клиентам объединять услугу с различными приложениями и создавать для своего бизнеса решения «под ключ». Для удобства клиентов, «Ростелеком» планирует запустить интеграцию «Виртуальной АТС» с наиболее популярными и надежными CRM-системами. Создание интеграции с amoCRM стало одним из ключевых проектов, поскольку система является самой широко представленной в сегменте малого и среднего бизнеса.

«Интеграция «Виртуальной АТС» «Ростелекома» с amoCRM расширяет возможности нашей системы, которую клиенты используют в различных бизнес-процессах - от ведения маркетинговой аналитики до управления продажами. Облачные решения «Ростелекома» сертифицированы, компания имеет репутацию поставщика надежных и защищенных виртуальных сервисов. Интеграция «Виртуальной АТС» и amoCRM сделают оба сервиса более привлекательными для клиентов»,- говорит Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM.

«Объединение наиболее востребованных решений – один из трендов развития отрасли. Партнерские проекты позволяют «Ростелекому» предлагать клиентам целый ассортимент выгодных решений. «Ростелеком» будет расширять перечень подобных проектов и предлагать решения, которые соответствуют ожиданиям самых разных клиентов», - говорит Дмитрий Чумиков, директор продуктового офиса «Телефония» ПАО «Ростелеком».

Виджет «Виртуальной АТС» размещен в системе amoCRM и клиенты могут подключить ее непосредственно из CRM «в один клик». Объединенные сервисы дают дополнительные возможности для компаний при взаимодействии с потребителями услуг: при поступлении входящего вызова на экране IP-телефона отображается имя клиента из amoCRM, в CRM появляется карточка клиента, где можно зафиксировать какие-либо задачи. Сервис также позволяет звонить клиентам непосредственно из карточки контакта CRM, не набирая номер телефона вручную.

Использование совместного решения «Виртуальная АТС» и amoCRM позволит клиентам оптимизировать бизнес процессы, сократит время на обработку информации, позволит сделать работу с базой клиентов прозрачной и управляемой.

***

amoCRM - это система учета клиентов и сделок, которая помогает контролировать и увеличивать продажи. Это самая простая и удобная в использовании система, в которой может разобраться даже начинающий специалист. Благодаря amoCRM вы легко ведете контроль не только за продажами в целом, но имеете свободный доступ к результатам работы по каждому клиенту и сотруднику. amoCRM создает непрерывный конвейер продаж, организовывает безграничную цепочку процессов и объединяет работу всех сотрудников в единую систему. Как результат, CRM-система устраняет ошибки человеческого фактора, дает возможность работы с аутсорсингом, интеграцией с сайтом, телефонией, соцсетями и другими виджетами.

***

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.


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