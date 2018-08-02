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РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

02.08.2018 15:55 0 70
РСХБ расширил возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка»

Россельхозбанк предлагает клиентам новые возможности «Интернет-банка» и «Мобильного банка». Обновленная система ДБО позволяет оплатить штрафы ГИБДД с  50%-ной скидкой, перевести без комиссии денежные средства с карт сторонних банков, настроить автоплатеж на счет мобильного телефона и других поставщиков услуг, подать заявку на открытие счета и выпуск дебетовой карты с доставкой в выбранный офис, а также оплатить начисления по налогам, выставленным в личном кабинете ФНС.

Пользователям смартфонов на платформе Android, как и пользователям iOS ранее, стал доступен вход по отпечатку пальца.

Россельхозбанк обслуживает жителей как крупных городов, так и небольших населенных пунктов России. Современная система ДБО обеспечивает  надежный и безопасный сервис в удобном для каждого клиента режиме и в любой точке мира.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


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