«Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi сотне компаний в Калуге

31.07.2018 14:47 63

Сто калужских компаний воспользовались услугой «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома». Юбилейным абонентом стал крупный автомобильный дилерский центр. Широкий функционал услуги позволяет контролировать трафик, вести анализ и даже размещать рекламные сообщения на странице авторизации. При этом посетители Центра теперь могут скоротать время в сети, быстро пройдя простую регистрации по SMS.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Услуга «Управляемый Wi-Fi» востребована у калужских предпринимателей: её выбирает уже сотая компания. Считаю, что это обусловлено удобством и гибкостью сервиса: его обладатель может задать название сети, ограничить время на пользование интернетом, заблокировать доступ к конкретным сайтам. Этот сервис эффективен и рентабелен. Посетителям он даёт быстрый интернет, а владельцам – массу возможностей: от настройки наполнения страницы авторизации, будь то ваша корпоративная стилистика или реклама, до проведения маркетинговых опросов. Помимо этого важно, что владелец общественной сети Wi-Fi, используя нашу услугу, идентифицирует пользователей и соблюдает, таким образом, требование закона».

Основные пользователи «Управляемого Wi-Fi» от «Ростелекома» в Калуге – отели, концертные залы, кинотеатры, кафе, рестораны, парикмахерские, автомастерские и другие «горячие точки», оказывающие населению сервисные услуги. Кроме того, компания организует зоны бесплатного Wi-Fi в местах массового отдыха горожан. Так, например, Wi-Fi «Ростелекома» работает в новом парке в центре Калуги.

Сергей Морозов, руководитель IT-отдела юбилейного бизнес-абонента – дилерского центра:

«Доступный интернет входит в ожидания наших клиентов, и наша задача эти ожидания оправдать. За услугой мы обратились в «Ростелеком». Оказалось, бесплатный Wi-Fi не только повышает лояльность покупателей, но и способствует продажам. На приветственной странице Wi-Fi мы можем рассказать о новых моделях автомобилей или выгодных предложениях нашего центра, и они обязательно привлекут внимание».

Процедура авторизации в беспроводной сети от «Ростелекома» возможна по номеру мобильного телефона, логину и паролю от Единого портала госуслуг, или через обратный звонок от колл-центра оператора.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.