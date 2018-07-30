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Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

30.07.2018 17:06 1 123
Газовики выявили несанкционированные подключения абонентов к газовым сетям

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» продолжает проводить мероприятия, направленные на укрепление платежной дисциплины и сокращению просроченной дебиторской задолженности за поставленный газ.

25 июня 2018 года специалисты компании-поставщика газа проверили более 400 абонентов Калужской области, которым прекращена подача газа в связи с наличием просроченной задолженности.

В ходе рейда по профилактике и пресечению самовольных подключений к газовым сетям контролеры абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» выявили 22 факта незаконного отбора газа абонентами области: в г.Калуге – 8, в г.Малоярославце – 5, в г.Боровске -3, в п.Белоусово – 2, в Дзержинском районе – 2, в Кировском районе – 2.  Своими действиями абоненты-нарушители создают аварийно-опасную ситуацию и ставят под угрозу жизнь членов своей семьи и соседей. Специалисты газораспределительной организации повторно отключили данных абонентов от газовых сетей. Абоненты-нарушители оплатят работы по отключению газоснабжения, стоимость работ составляет от 2 до 6 тыс. рублей.

Материалы по выявленным фактам незаконных врезок переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности. Согласно Постановлению Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений», ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» произведет доначисления данным абонентам за потребленный газ, исходя из мощности газопотребляющего оборудования.

Заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Калуга» В.Н. Ковалев отметил, что компания продолжит работу по сокращению просроченной дебиторской задолженности населения Калужской области. Поставщик газа проводит разъяснительную работу с населением и в квитанциях на оплату напоминает о накопленном долге, ведет активную претензионно-исковую работу, к злостным неплательщикам будут применяться крайние меры – отключение потребителей от системы газоснабжения.

Справка:

По оперативным данным, просроченная задолженность населения Калужской области области за потребленный газ на 1 июля 2018 года превысила 200 млн рублей.

Все мероприятия по отключению нарушителей платежной дисциплины проходят строго в рамках действующего законодательства. Самовольное подключение газового оборудования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей.


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