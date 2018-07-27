Филиал «Калугаэнерго» получил благодарность за обеспечение бесперебойного электроснабжения пунктов проведения ЕГЭ

27.07.2018 14:57 78

Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» Александр Ейст получил благодарственное письмо от министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева за содействие, оказанное энергетиками во время подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Калужской области в 2018 году.

Во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) энергетиками было взято на особый контроль электроснабжение всех школ, где проходила аттестация. Выполнен ряд организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение максимальной надежности электроснабжения. Проведены дополнительные осмотры оборудования, от которого запитаны пункты проведения ЕГЭ, проверены схемы их электроснабжения. На случай внештатных ситуаций энергетики разработали схемы подключения резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Во время проведения экзаменов было организовано усиленное дежурство персонала районов электрических сетей (РЭС).

В результате филиалом «Калугаэнерго» не допущено ни одного случая сбоя в электроснабжении учебных заведений, в которых проводился ЕГЭ. Таким образом, энергетики внесли свой вклад в успешное проведение столь значимого для региона мероприятия.